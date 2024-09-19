«Алавес» — «Севилья». Прогноз на матч Ла Лиги (19.09.2024)

Ставки букмекеров
Фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 2.13. В случае победы «Севильи», зайдет коэффициент 3.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.3.
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2 : 1
завершен
20 сентября 2024, 22:00
пятница
Также в линии букмекеры предлагают 1.7 за ТБ 2 и ТМ 2 по 2.13. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.03.
Форма команд
«Алавес» показывает средние результаты в чемпионате Испании и за пять туров набрал семь очков. Команду устраивает место в турнирной таблице, но нужно и дальше набирать баллы, чтобы не опускаться ниже. В домашней игре с «Севильей» хозяева считаются фаворитами и постараются подтвердить это на футбольном поле. В прошлом туре «Алавес» проиграл на выезде «Эспаньолу» (2:3) и оказался сильнее «Лас-Пальмаса» (2:0).
«Севилья» вновь не может найти свою игру на старте чемпионата и совершенно заслуженно занимает только 14 место с пятью баллами. Такие результаты беспокоят болельщиков и руководство, а в матче с «Алавесом» уже нет уверенности в победе, включая недоверие букмекеров к гостям. Два последних матча «Севильи» завершились минимальной победой над «Хетафе» (1:0) и поражением от «Жироны» (0:2).
Информация для ставок
- «Алавес» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Севилья» уступила в четырех из семи последних выездных поединков
- «Севилья» проиграла два последних матча с «Алавесом»
Прогноз
«Севилья» будет пытаться играть первым номером, однако победить гостям в очередной раз не удастся. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мостбет на ничейный результат по коэффициенту 3.3.