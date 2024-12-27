«Арока» — «Жил Висенте»: прогноз на матч чемпионата Португалии

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27 декабря 2024, 10:05

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагает коэффициент на его победу – 2.3. Поверить в успех гостей можно за 3.35. Ничейный результат котируется цифрой 3.15.

Также в букмекерской конторе Мостбет можно сделать ставку на тотал больше 2 мячей за 1.82. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 1.98. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно за 2.03.

Форма команд

«Арока» является на данный момент последней командой в чемпионате и вынуждена срочно исправлять ситуацию. Коллектив набрал 11 очков, но уже 15 спасительное место в турнирной таблице находится в всего в двух очках. Победа в этой игре может теоретически поднять коллектив сразу на несколько позиций вверх. Два последних матча «Ароки» завершились поражением от «Каса Пиа» (1:3) и победой над «Санта Клара» (1:0).

Что касается «Жил Висенте», то здесь можно увидеть типичного середняка чемпионата Португалии. Коллектив идет на 10 месте с 17 баллами и вряд ли будет претендовать в этом сезоне на еврокубки. Тем не менее отдать победу аутсайдеру быстро и принужденно гости точно не позволят, поэтому встреча будет интересной. В прошлой игре «Жил Висенте» сыграл вничью со «Спортингом» (0:0), а ранее на выезде минимально обыграл «Фаренсе» (1:0).

Информация для ставок

«Жил Висенте» выиграл три из пяти матчей за последнее время

«Арока» проиграла шесть из восьми последних поединков во всех турнирах

Три из четырех последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды не блещут, но «Арока» играет на своем поле и будет более мотивирована, чтобы набрать очки. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 2.3.