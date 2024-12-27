«Арока» — «Жил Висенте»: прогноз на матч чемпионата Португалии

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагает коэффициент на его победу – 2.3. Поверить в успех гостей можно за 3.35. Ничейный результат котируется цифрой 3.15.
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1 : 1
завершен
27 декабря 2024, 23:15
пятница
Также в букмекерской конторе Мостбет можно сделать ставку на тотал больше 2 мячей за 1.82. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 1.98. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно за 2.03.
Форма команд
«Арока» является на данный момент последней командой в чемпионате и вынуждена срочно исправлять ситуацию. Коллектив набрал 11 очков, но уже 15 спасительное место в турнирной таблице находится в всего в двух очках. Победа в этой игре может теоретически поднять коллектив сразу на несколько позиций вверх. Два последних матча «Ароки» завершились поражением от «Каса Пиа» (1:3) и победой над «Санта Клара» (1:0).
Что касается «Жил Висенте», то здесь можно увидеть типичного середняка чемпионата Португалии. Коллектив идет на 10 месте с 17 баллами и вряд ли будет претендовать в этом сезоне на еврокубки. Тем не менее отдать победу аутсайдеру быстро и принужденно гости точно не позволят, поэтому встреча будет интересной. В прошлой игре «Жил Висенте» сыграл вничью со «Спортингом» (0:0), а ранее на выезде минимально обыграл «Фаренсе» (1:0).
Информация для ставок
- «Жил Висенте» выиграл три из пяти матчей за последнее время
- «Арока» проиграла шесть из восьми последних поединков во всех турнирах
- Три из четырех последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Обе команды не блещут, но «Арока» играет на своем поле и будет более мотивирована, чтобы набрать очки. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 2.3.