«Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (02.02.2025)

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сегодня, 00:12

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.95. Победа «Манчестер Сити» оценивается за 4.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.12. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Арсенал» преследует «Ливерпуль» в гонке за чемпионство, но на пути команды стоит и «Манчестер Сити», который понемногу выходит из кризиса и не даст просто так набрать очки. В активе «канониров» второе текущее место и 47 баллов, что на девять пунктов меньше, чем у лидера. Если команда потеряет очки в этой встрече, отрыв может со временем увеличиться. Два последних матча «Арсенала» завершились выездной победой над «Жироной» (2:1) в Лиге чемпионов и успехом с «Вулверхэмптоном» (1:0) в АПЛ .

«Манчестер Сити» провалил часть сезона и теперь пытается наверстать упущенное. Коллектив идет на четвертом месте с 41 баллом и отстает от нынешнего соперника на шесть пунктов. Победа над «канонирами» позволит горожанам сократить расстояние до одной победы. В двух последних поединках «Манчестер Сити» обыграл «Челси» и «Брюгге» на своем поле с одинаковым счетом (3:1).

Информация для ставок

Четыре из шести последних матчей «Арсенала» завершились исходом «обе забьют»

«Манчестер Сити» проиграл в гостях шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Три из пяти последних поединков между клубами завершились ничейными результатами

Прогноз

Команды в личных встречах не часто радуют болельщиков высокой результативностью. Предполагаем, что и сейчас ставка тотал меньше 2.5 мячей будет хорошим вариантом по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Лига Ставок.