«Аталанта» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч Лиги чемпионов (10.12.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение «Реалу», а коэффициент на их победу составляет 2.5. Успех итальянского клуба оценивается по коэффициенту 2.75 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.7.
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2 : 3
завершен
10 декабря 2024, 23:00
вторник
На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.62. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.92. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.53.
Форма команд
«Аталанта» проводит очень сильный сезон и уже успела стать лидером Серии А после результатов последнего тура. В Лиге чемпионов команда располагается на пятом месте с 11 баллами и отстает от лидера всего на четыре очка. Коллектив играет с «Реалом» и в случае победы не только укрепит свое положение в турнире, но и создаст огромные проблемы «сливочным». Два последних матча «Аталанты» завершились победами в чемпионате над «Миланом» (2:1) и «Ромой» (2:0).
«Реал» чередует в последнее время победы и поражения, но в чемпионате Испании очень близко находится к лидеру, в отличие от Лиги чемпионов. В главном европейском турнире «королевский» клуб идет лишь на 24 месте с шестью баллами и рискует остаться даже без плей-офф кубка, который сейчас ему принадлежит. В прошлом туре Ла Лиги «Реал» не оставил шансов на выезде «Жироне» (3:0), а ранее уступил «Атлетику» Бильбао (1:2).
Информация для ставок
- «Аталанта» выиграла девять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Реал» проиграл три из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах
- Три последних матча между клубами завершились поражениями «Аталанты»
Прогноз
Предполагаем, что обе команды рассчитывают на победу, но в этот раз свой первый успех над мадридцами одержат хозяева. Рекомендуем сделать ставку на победу «Аталанты» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.75.