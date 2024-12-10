«Аталанта» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч Лиги чемпионов (10.12.2024)

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10 декабря 2024, 20:49

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Реалу», а коэффициент на их победу составляет 2.5. Успех итальянского клуба оценивается по коэффициенту 2.75 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.7.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.62. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.92. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.53.

Форма команд

«Аталанта» проводит очень сильный сезон и уже успела стать лидером Серии А после результатов последнего тура. В Лиге чемпионов команда располагается на пятом месте с 11 баллами и отстает от лидера всего на четыре очка. Коллектив играет с «Реалом» и в случае победы не только укрепит свое положение в турнире, но и создаст огромные проблемы «сливочным». Два последних матча «Аталанты» завершились победами в чемпионате над «Миланом» (2:1) и «Ромой» (2:0).

«Реал» чередует в последнее время победы и поражения, но в чемпионате Испании очень близко находится к лидеру, в отличие от Лиги чемпионов. В главном европейском турнире «королевский» клуб идет лишь на 24 месте с шестью баллами и рискует остаться даже без плей-офф кубка, который сейчас ему принадлежит. В прошлом туре Ла Лиги «Реал» не оставил шансов на выезде «Жироне» (3:0), а ранее уступил «Атлетику» Бильбао (1:2).

Информация для ставок

«Аталанта» выиграла девять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Реал» проиграл три из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах

Три последних матча между клубами завершились поражениями «Аталанты»

Прогноз

Предполагаем, что обе команды рассчитывают на победу, но в этот раз свой первый успех над мадридцами одержат хозяева. Рекомендуем сделать ставку на победу «Аталанты» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.75.