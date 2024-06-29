«Атланта» — «Торонто». Прогноз на матч МЛС (30.06.2024)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. Рискнуть на триумф гостей можно за 4.2, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.1.
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2 : 1
завершен
вчера, 02:30
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.83, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 1.97.
Форма команд
«Атланта» держится в зоне плей-офф и находится на девятом месте с 21 баллом. Команда отстает от нынешнего соперника на три пункта, и домашняя встреча с ним может быть хорошей возможностью сравняться по очкам и укрепить свое местоположение. В двух последних поединках «Атланта» сыграла вничью с «Сент-Луис Сити» (1:1) и переиграла на выезде «ДС Юнайтед» (1:0).
«Торонто» показывает неплохие результаты, но много пропускает, о чем говорит статистика забитых и пропущенных мячей коллектива в сезоне (28:35). Тем не менее, клуб располагается на восьмой позиции с 24 баллами. Поражение никак не устраивает гостей, ведь можно потерять 1-2 позиции, но даже ничья стала бы хорошим достижением. В прошлом туре «Торонто» проиграл на выезде «Нью-Йорк Ред Буллс» (0:3), а ранее уступил «Нэшвиллу» (1:2).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей «Атланты» завершились исходом «обе забьют»
- «Торонто» не может выиграть уже шесть поединков подряд во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Атланта» играет на своем стадионе и будет более мотивирована достичь победного результата, что вполне вероятно сделать. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.