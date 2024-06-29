«Атланта» — «Торонто». Прогноз на матч МЛС (30.06.2024)

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29 июня 2024, 20:10

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. Рискнуть на триумф гостей можно за 4.2, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.1.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.83, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Атланта» держится в зоне плей-офф и находится на девятом месте с 21 баллом. Команда отстает от нынешнего соперника на три пункта, и домашняя встреча с ним может быть хорошей возможностью сравняться по очкам и укрепить свое местоположение. В двух последних поединках «Атланта» сыграла вничью с «Сент-Луис Сити» (1:1) и переиграла на выезде «ДС Юнайтед» (1:0).

«Торонто» показывает неплохие результаты, но много пропускает, о чем говорит статистика забитых и пропущенных мячей коллектива в сезоне (28:35). Тем не менее, клуб располагается на восьмой позиции с 24 баллами. Поражение никак не устраивает гостей, ведь можно потерять 1-2 позиции, но даже ничья стала бы хорошим достижением. В прошлом туре «Торонто» проиграл на выезде «Нью-Йорк Ред Буллс» (0:3), а ранее уступил «Нэшвиллу» (1:2).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Атланты» завершились исходом «обе забьют»

«Торонто» не может выиграть уже шесть поединков подряд во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Атланта» играет на своем стадионе и будет более мотивирована достичь победного результата, что вполне вероятно сделать. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.