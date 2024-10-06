«Айнтрахт» Франкфурт – «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (6.10.2024)

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вчера, 16:52

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.57. В случае победы хозяев, зайдет коэффициент 5.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.7.

Также в линии букмекеры предлагают 1.62 за ТБ 3 и ТМ 3 по 2.3. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.47.

Форма команд

«Айнтрахт» Франкфурт неплохо выглядит на старте сезона и заслуженно идет на втором месте в турнирной таблице с 12 баллами в активе. Хозяева уступают лидеру и нынешнему сопернику всего один пункт, поэтому победа позволит обойти мюнхенского гранда на два пункта, что максимально мотивирует футболистов. В прошлой игре Лиги Европы «Айнтрахт» обыграл на выезде «Бешикташ» (3:1), а в чемпионате справился с «Хольштайн» (4:2).

«Бавария» потеряла очки в Бундеслиге первый раз и проиграла в Лиге чемпионов, что не может радовать болельщиков и руководство. Тем не менее, ничего страшного не произошло и коллектив имеет все шансы сохранить лидерство в чемпионате Германии и даже существенно увеличить отрыв от одного из конкурентов в случае победы. В Лиге чемпионов «Бавария» на выезде уступила «Астон Вилле» (0:1), а в чемпионате поделила очки с «Байером» (1:1).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Айнтрахта» завершились исходом «обе забьют»

«Бавария» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Айнтрахт» проиграл три из пяти последних матчей с «Баварией» при одной победе

Прогноз

Обе команды могут попортить друг другу нервы и огорчить забитыми мячами. Предлагаем ничего не выдумывать и сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.