«Бавария» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (18.01.2025)

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сегодня, 00:00

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче безоговорочно называют мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.17. Рискнуть на победу «Вольфсбурга» можно по коэффициенту 16, а выбрать в линии ничью предлагают по 8.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.72, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 2.15.

Форма команд

«Бавария» уверенно лидирует в чемпионате Германии и имеет в своем активе 42 балла, что на четыре пункта больше, чем у ближайшего соперника. В домашней игре с нестабильным «Вольфсбургом» мало кто сомневается в победе хозяев, однако тренерский штаб все же обязан исключить недооценку соперника. Два последних матча «Баварии» завершились разгромом «Хоффенхайма» (5:0) и минимальной победой над «Боруссией» М на выезде (1:0).

«Вольфсбург» в двух последних матчах в новом календарном году исключительно побеждал, что дает надежду болельщикам на светлое будущее в нынешнем сезоне. Сейчас коллектив идет уже на седьмом месте с 27 баллами и от топ-4 отстают на три пункта. Любые набранные балы в Мюнхене будут сенсацией и неприятной новостью для хозяев поединка. В прошлом туре «Вольфсбург» разгромил на своем поле «Боруссию» М (5:1), а ранее на выезде одолел «Хоффенхайм» (1:0).

Информация для ставок

«Бавария» и «Вольфсбург» проиграли в двух матчах из десяти последних во всех турнирах,

Четыре из шести последних матчей «Вольфсбурга» на выезде завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Бавария» выиграла у «Вольфсбурга» девять из десяти последних матчей при одной ничьей

Прогноз

«Бавария» сейчас на голову выше большинства команд Бундеслиги и на своем стадионе с первых минут будет давить на соперника, что очень быстро принесет результаты. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-2) по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.