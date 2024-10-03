«Бешикташ» — «Айнтрахт» Франкфурт. Прогноз на матч Бундеслиги (3.10.2024)

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вчера, 18:23

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «Айнтрахта» составляет 2.3. Поставить на «Бешикташ» можно за 3.05, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65 Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.52.

Форма команд

«Бешикташ» потерпел самое крупное поражение в первом туре среди всех команд от «Аякса» (0:4). Тем не менее, трагедию из этого коллектив делать не будет и попробует воспользоваться неуверенностью в себе «Айнтрахта», который упустил победу на своем поле, ведя с разницей в два мяча. В последнем туре чемпионата Турции «Бешикташ» крупно обыграл на выезде «Кайсериспор» (3:0), а ранее обыграл на своем поле «Эюспор» (2:1).

«Айнтрахт» Франкфурт очень хорошо выглядит в Бундеслиге и за пять туров набрал 12 очков, что позволяет клубу занимать второе место, отставая на один пункт от «Баварии». Тем не менее, в Лиге Европы коллектив неожиданно упустил победу в первом туре и набрал всего один балл. Сейчас гости постараются навязать борьбу «Бешикташу» и набрать баллы на турецких полях. В прошлой игре Бундеслиги «Айнтрахт» переиграл «Хольштайн» (4:2), а ранее выиграл у «Боруссии» М (2:0).

Информация для ставок

«Айнтрахт» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах

«Бешикташ» выиграл шесть подряд домашних поединков во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей немецкого клуба на выезде завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Бешикташ» на своем поле постарается набрать три очка, и мы предполагаем, что хозяевам удастся это сделать. Предлагаем сделать ставку на победу турецкого клуба по коэффициенту 3.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.