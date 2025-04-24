«Бетис» — «Вальядолид». Прогноз на матч чемпионата Испании (24.04.2025)

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вчера, 15:57

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.19. В случае победы «Вальядолида», зайдет коэффициент 16. Ничью можно выбрать по коэффициенту 7.4.

Также в линии букмекеры предлагают ТБ 3 за 1.7 и ТМ 3 по 2.13. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Бетис» проводит довольно успешный сезон, на данный момент занимает шестое место в испанском чемпионате, имея 51 балл. Так же команда неплохо себя проявляет в Лиге Конференций, она обошла «Ягеллонию» (3:1) в 1/4, и теперь встретиться с «Фиорентиной» в полуфинале. В последнем матче «Бетис» выиграл у «Жироны» (3:1).

«Вальядолид» имеет мизерные шансы сохранить место в Ла Лиге. Команда идет на последнем, 20 месте, имея всего лишь 16 очков. Чтобы вырваться из зоны вылета клубу необходимо 18 очков, что практически невозможно заработать за оставшиеся 6 матчей. Последние два матча «Вальядолида» закончились поражением от «Атлетико» (2:4), и «Осасуны» (2:3).

Информация для ставок

За прошедшие 10 матчей «Бетис» проиграл всего один раз

Вальядолид не выигрывал на протяжении 13 матчей

Последние три матча «Вальядолида» закончились с тоталом больше 3 мячей

Прогноз

Проанализировав состояние команд на сегодняшний день, мы предлагаем сделать ставку на тотал больше 3 за 1.7 в букмекерской конторе Мостбет.