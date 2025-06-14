«Ботафого» — «Сиэтл Саундерс». Прогноз на матч клубного чемпионата мира (16.06.2025)

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вчера, 20:27

Ставки букмекеров

«Ботафого» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Пари можно по коэффициенту 1.95. В то время на победу «Сиэтл Саундерс» коэффициент составляет 3.75. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.65.

Букмекеры верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 2.15. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Ботафого» отлично провел сезон 2024, он выиграл чемпионат Бразилии, а также выиграл Кубок Либертадорес. В нынешнем сезоне команда занимает лишь восьмое место, отставая от лидера всего на шесть баллов. Две прошлые игры «Ботафого» завершились победами над «Сантосом» (1:0), и «Сеарой» (3:2).

«Сиэтл Саундерс» находится не в лучшей форме. Команда попала на Клубный чемпионат мира, из-за победы в Лиге чемпионов КОНКАКАФ три года назад. Он стал первым за 22 года клубом МЛС , который завоевал этот трофей. Два последних матча «Сиэтла Саундерса» завершились поражениями от «Миннесоты» (2:3), и «Ванкувера» (0:3).

Информация для ставок

«Ботафого» проиграл всего два матча из прошедших десяти

«Сиэтл Саундерс» выиграл два матча из пяти последних

Четыре из пяти матчей «Ботафого» завершились исходом «обе команды забьют — нет»

Прогноз

Предполагаем, что будет примерно равный футбол, а победителя определит одна ошибка или случайность, хотя голов будет забито достаточно. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 2.15.