«Брайтон» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (15.05.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Челси». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2. Победа «Брайтона» оценивается по 3.45, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.05.
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сегодня, 21:45
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.4.
Форма команд
«Брайтон» провел очень нестабильный сезон и вынужден на следующий футбольный год остаться без еврокубков. На данный момент коллектив занимает только 10 место с 48 баллами и девять пунктов уступает «Челси», который вклинился в борьбу за еврокубки. В прошлом туре «Брайтон» смог добыть выездную ничью с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1), а ранее минимально одолел на своем поле «Астон Виллу» (1:0).
«Челси» заметно улучшил свою игру и стал гораздо реже проигрывать и даже имеет шансы попасть в Лигу конференций. «Синие» идут на седьмом месте с 57 баллами и только по дополнительным показателям уступают «Ньюкасл Юнайтед». Гостям очень нужна победа в этой встрече, ведь в случае осечки «сорок» у них будет шанс подняться выше на одну позицию. Два последних поединка «Челси» завершились победами над «Ноттингем Форест» на выезде (3:2) и домашним разгромом «Вест Хэма» (5:0).
Информация для ставок
- «Челси» выиграл шесть матчей из десяти последних во всех турнирах
- «Брайтон» проиграл только два поединка на своем поле из десяти последних
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Челси» выиграл три последних матча у «Брайтона»
Прогноз
«Челси» находится на подъеме, в отличие от «Брайтона», который часто теряет очки в последних встречах. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на клуб из Лондона по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.