«Брайтон» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (15.05.2024)

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вчера, 14:12

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Челси». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2. Победа «Брайтона» оценивается по 3.45, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.05.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.4.

Форма команд

«Брайтон» провел очень нестабильный сезон и вынужден на следующий футбольный год остаться без еврокубков. На данный момент коллектив занимает только 10 место с 48 баллами и девять пунктов уступает «Челси», который вклинился в борьбу за еврокубки. В прошлом туре «Брайтон» смог добыть выездную ничью с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1), а ранее минимально одолел на своем поле «Астон Виллу» (1:0).

«Челси» заметно улучшил свою игру и стал гораздо реже проигрывать и даже имеет шансы попасть в Лигу конференций. «Синие» идут на седьмом месте с 57 баллами и только по дополнительным показателям уступают «Ньюкасл Юнайтед». Гостям очень нужна победа в этой встрече, ведь в случае осечки «сорок» у них будет шанс подняться выше на одну позицию. Два последних поединка «Челси» завершились победами над «Ноттингем Форест» на выезде (3:2) и домашним разгромом «Вест Хэма» (5:0).

Информация для ставок

«Челси» выиграл шесть матчей из десяти последних во всех турнирах

«Брайтон» проиграл только два поединка на своем поле из десяти последних

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Челси» выиграл три последних матча у «Брайтона»

Прогноз

«Челси» находится на подъеме, в отличие от «Брайтона», который часто теряет очки в последних встречах. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на клуб из Лондона по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.