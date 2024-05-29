«Чикаго Файр» — «Орландо Сити». Прогноз на матч МЛС (30.05.2024)

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вчера, 19:27

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 2.6 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Орландо Сити» могут поставить за 2.65. Коэффициент на ничью составляет 3.4.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.85, в то время как низовой исход оценивается по 1.95. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Чикаго Файр» очень плохо стартовал в нынешнем сезоне и на данный момент идет лишь на предпоследнем месте в восточной конференции. В активе команды 11 набранных баллов и отставание от зоны плей-офф составляет уже семь очков. Чтобы исправит ситуацию, хозяевам нужно начать с победы над «Орландо Сити», во что очень верят болельщики. Два последних матча «Чикаго Файр» завершились ничьей с «ДС Юнайтед» (1:1), а ранее уступил на своем поле «Коламбус Крю» (1:3).

«Орландо Сити» идет вне зоны плей-офф, но занимает десятое место в турнирной таблице. Коллектив набрал 16 очков и отстает на два пункта сразу от двух соперников. Чтобы пробиться в зону плей-офф гостям нельзя расслабляться и следует использовать свои шансы у ворот соперника, которые определенно будут возникать. В прошлом туре «Орландо Сити» проиграл на своем поле «Коламбус Крю» (0:2), а ранее на выезде одолел «Сан-Хосе Эртквейкс» (1:0).

Информация для ставок

«Чикаго Файр» выиграл лишь одну встречу из десяти последних матчей

«Орландо Сити» не проигрывает на выезде уже четыре поединка подряд

Четыре из пяти матчей между клубами завершились победой «Орландо Сити»

Прогноз

«Чикаго Файр» выглядит очень слабо и имеет плохую статистику в личных встречах с «Орландо Сити». Предлагаем сделать ставку на победу гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.65.