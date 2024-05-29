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«Чикаго Файр» — «Орландо Сити». Прогноз на матч МЛС (30.05.2024)

вчера, 19:27
Чикаго Файр

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 2.6 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Орландо Сити» могут поставить за 2.65. Коэффициент на ничью составляет 3.4.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.85, в то время как низовой исход оценивается по 1.95. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Чикаго Файр» очень плохо стартовал в нынешнем сезоне и на данный момент идет лишь на предпоследнем месте в восточной конференции. В активе команды 11 набранных баллов и отставание от зоны плей-офф составляет уже семь очков. Чтобы исправит ситуацию, хозяевам нужно начать с победы над «Орландо Сити», во что очень верят болельщики. Два последних матча «Чикаго Файр» завершились ничьей с «ДС Юнайтед» (1:1), а ранее уступил на своем поле «Коламбус Крю» (1:3).

«Орландо Сити» идет вне зоны плей-офф, но занимает десятое место в турнирной таблице. Коллектив набрал 16 очков и отстает на два пункта сразу от двух соперников. Чтобы пробиться в зону плей-офф гостям нельзя расслабляться и следует использовать свои шансы у ворот соперника, которые определенно будут возникать. В прошлом туре «Орландо Сити» проиграл на своем поле «Коламбус Крю» (0:2), а ранее на выезде одолел «Сан-Хосе Эртквейкс» (1:0).

Информация для ставок

  • «Чикаго Файр» выиграл лишь одну встречу из десяти последних матчей
  • «Орландо Сити» не проигрывает на выезде уже четыре поединка подряд
  • Четыре из пяти матчей между клубами завершились победой «Орландо Сити»

Прогноз

«Чикаго Файр» выглядит очень слабо и имеет плохую статистику в личных встречах с «Орландо Сити». Предлагаем сделать ставку на победу гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.65.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:57
Гости находятся в лучшей форме и проиграть не должны - Ф2(0).
Гость
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