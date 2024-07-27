«Динамо» Москва — «Локомотив». Прогноз на матч РПЛ. (27.07.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Динамо» Москва. Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.12. Победа «железнодорожников» оценивается по 3.35, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.
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сегодня, 17:30
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.62. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.66.
Форма команд
«Динамо» Москва смогло выиграть в первом туре и очень хочет закрепить успех, хотя на этот раз их ждет соперником гораздо выше рангом. Тем не менее, команда в прошлом сезоне почувствовала, что может бороться даже за чемпионство и сейчас максимально мотивирована на хороший результат, особенно на своем стадионе. Два последних матча «Динамо» Москва завершились победой в чемпионате над «Факелом» и успехом в серии пенальти в товарищеской игре со «Спартаком» (2:1).
«Локомотив» провел множество товарищеских поединков с не самыми сильными соперниками и добился не самых хороших результатов. Тем не менее, команда выиграл в первом туре у «Акрона» (3:2), что дает надежду болельщикам на хороший старт сезона, однако для этого важно, как минимум не проиграть на выезде в игре с «Динамо». В двух последних товарищеских встречах «Локомотив» проиграл «Рубину» (3:4) и сыграл вничью с «Партизаном» (1:1).
Информация для ставок
- «Динамо» проиграло четыре из десяти последних встреч во всех турнирах
- «Локомотив» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- Пять из шесть последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Динамо» Москва мощно играет на своем поле и будет владеть преимуществом, которое с большой вероятностью отразится на табло. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Лига Ставок.