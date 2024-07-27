«Динамо» Москва — «Локомотив». Прогноз на матч РПЛ. (27.07.2024)

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сегодня, 14:47

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Динамо» Москва. Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.12. Победа «железнодорожников» оценивается по 3.35, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.62. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.66.

Форма команд

«Динамо» Москва смогло выиграть в первом туре и очень хочет закрепить успех, хотя на этот раз их ждет соперником гораздо выше рангом. Тем не менее, команда в прошлом сезоне почувствовала, что может бороться даже за чемпионство и сейчас максимально мотивирована на хороший результат, особенно на своем стадионе. Два последних матча «Динамо» Москва завершились победой в чемпионате над «Факелом» и успехом в серии пенальти в товарищеской игре со «Спартаком» (2:1).

«Локомотив» провел множество товарищеских поединков с не самыми сильными соперниками и добился не самых хороших результатов. Тем не менее, команда выиграл в первом туре у «Акрона» (3:2), что дает надежду болельщикам на хороший старт сезона, однако для этого важно, как минимум не проиграть на выезде в игре с «Динамо». В двух последних товарищеских встречах «Локомотив» проиграл «Рубину» (3:4) и сыграл вничью с «Партизаном» (1:1).

Информация для ставок

«Динамо» проиграло четыре из десяти последних встреч во всех турнирах

«Локомотив» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Пять из шесть последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Динамо» Москва мощно играет на своем поле и будет владеть преимуществом, которое с большой вероятностью отразится на табло. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Лига Ставок.