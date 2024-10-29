«Эмполи» — «Интер». Прогноз на матч Серии А (30.10.2024)

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29 октября 2024, 23:06

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Интер», а поставить на него можно в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.45. Рискнуть на успех «Эмполи» можно по 7.8, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.02. Ставка на «обе забьют» котируется по коэффициенту 2.02.

Форма команд

«Эмполи» старается держаться в середине турнирной таблицы Серии А и занимает 11 место с 11 баллами. Команда отстает от ближайшего соперника на один пункт и постарается навязать борьбу чемпиону Италии. Любой результат кроме поражения будет неожиданностью для всех остальных и успехом для хозяев. Два последних матча «Эмполи» завершились ничьей с «Пармой» (1:1) и поражением от «Наполи» на своем поле (0:1).

«Интер» практически не проигрывает в новом сезоне, но ничейные результаты не дают лидировать в Серии А. Миланский клуб идет на втором месте и отстает на два очка от лидера «Наполи». В поединке с «Эмполи» гостям важен лишь один результат и любая потеря очков станет большой проблемой для чемпиона Италии. В прошлом туре «Интер» сыграл вничью с «Ювентусом» (4:4) и одолел «Янг Бойз» (1:0) в Лиге чемпионов.

Информация для ставок

«Интер» выиграл шесть из дести последних матчей во всех турнирах

Восемь из десяти домашних матчей «Эмполи» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Интер» выиграл четыре из пяти последних поединков с «Эмполи»

Прогноз

«Интеру» нельзя терять очков, поэтому команда будет много идти вперед и владеть инициативой. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.45 в букмекерской конторе Пари.