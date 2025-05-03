«Фрайбург» — «Байер». Прогноз на матч чемпионата Германии (4.05.2025)

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вчера, 23:58

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Байера» линия букмекерской конторы Мостбет предлагает поставить по коэффициенту 2.25. На ничейный результат можно поставить по 3.55, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш за 3.15

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.75. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.1. Ставка на «обе забьют» составляет 1.6.

Форма команд

«Фрайбург» проводит довольно неплохой сезон, команда идёт в зоне еврокубков, и занимает пятое место с 51 очком. От лидера сезона их отделяют 25 баллов. В Кубке Германии команда дошла до 1/8, и уступила финалисту Кубка «Арминие» (1:3). Два последних матча «Фрайбурга» закончились победами над «Хоффенхаймом» (3:2), и «Вольфсбургом» (1:0).

«Байер» имеет неплохую форму, и идёт на втором месте в Бундеслиге, отставая от «Баварии» всего на девять очков. В Кубке Германии команда вылетела в полуфинале тоже из-за «Арминии» (1:2). Два последних матча «Байера» закончились ничьёй с «Санкт-Паули» (1:1), и победой над «Аугсбургом» (2:0).

Информация для ставок

За 10 матчей «Фрайбург» имеет пять побед

За пять последних встреч у «Байера» всего одно поражение

В пяти из шести предыдущих матчей «Фрайбурга» в Бундеслиге забитыми голами отличались оба соперника

Прогноз

Мы считаем, что матч не будет особо богат на голы, рекомендуем поставить на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Мостбет.