«Фрайбург» — «Гамбург». Прогноз на матч кубка Германии (30.10.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фрайбурга» линия букмекерской конторы Мостбет предлагает поставить по коэффициенту 1.5. На ничейный результат можно поставить по 4.7, а победа гостей принесет игрокам выигрыш за 6.2
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2 : 1
завершен
30 октября 2024, 20:00
среда
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.6. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.4. Ставка на «обе забьют» составляет 1.75.
Форма команд
«Фрайбургу» после неудачного сезона очень важно вернуть уверенность в себе и быть успешным во всех турнирах. Команда играет с «Гамбургом» на своем поле и высоко ценится у букмекеров, поэтому намерена добиться успеха и выхода в следующий раунд. В двух последних поединка в чемпионате Германии «Фрайбург» проиграл на выезде «РБ Лейпциг» (0:3) и одолел «Аугсбург» (3:1).
«Гамбург» был близок несколько раз, чтобы оказаться в Бундеслиге, но все время чего-нибудь не хватало. Во второй Бундеслиге коллектив занимает лишь пятое место с 18 баллами, но отстает от лидера всего на два пункта. В предстоящей игре гости приложат все усилия, чтобы приехать домой с победой и путевой в следующий раунд соревнований. В прошлом туре «Гамбург» проиграл на выезде «Эльфсборгу» (2:4).
Информация для ставок
- Пять из десяти последних матчей «Фрайбурга» завершились победами
- Восемь последних матчей «Гамбурга» завершились тоталом больше 2.5 проиграл два из трех последних матчей «Фрайбургу»
- «Фрайбург» выиграл два последних матча у «Гамбурга»
Прогноз
«Фрайбург» обязан обыгрывать соперника, если хочет остаться в турнире и мы уверены, что хозяева смогут это сделать. Рекомендуем поверить в «Фрайбург» и сделать ставку на его победу по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Мостбет.