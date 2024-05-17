«Хоффенхайм» — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (18.05.2024)

1715974654

вчера, 22:37

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Бавария». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.05. Победа «Хоффенхайма» оценивается по 3.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 4 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 4 можно по коэффициенту 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.3.

Форма команд

«Хоффенхайм» занимает последнее еврокубковое место перед последним туром Бундеслиги и принимает на своем поле немотивированную «Баварию». Хозяева набрали 43 балла и всего на один пункт опережают «Фрайбург», который играет с аутсайдером чемпионата. Таким образом хозяевам очень нужна победа, которую добыть будет непросто. В прошлом туре «Хоффенхайм» разгромил на выезде «Дармштадт» (6:0), а ранее сыграл вничью с «РБ Лейпциг» (1:1).

«Бавария» завершила все свои дела и остается в нынешнем сезоне без трофеев. Команда идет на втором месте в Бундеслиге с 72 баллами и на два пункта опережает «Штутгарт». В случае поражения коллектив может пропустить «швабов» на вторую позицию, чего бы не хотелось болельщикам. В двух последних матчах в рамках Бундеслиги «Бавария» обыграла «Вольфсбург» (2:0) и уступила «Штутгарту» на выезде (1:3).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Баварии» завершились исходом «обе забьют»

«Хоффенхайм» выиграл четыре из десяти последних поединков в чемпионате Германии

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Байер» выиграла три из пяти последних матчей с «Хоффенхаймом»

Прогноз

Обе команды будут играть в атаку, поэтому от поединка стоит ждать много забитых мячей, несмотря на статистику последних матчей. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на тотал больше 4 мячей по коэффициенту 1.95.