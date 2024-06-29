«Хьюстон Динамо» — «Шарлотт». Прогноз на матч МЛС (30.06.2024)

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29 июня 2024, 21:56

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Хьюстон Динамо», а коэффициент на их победу составляет 1.8. Успех «Шарлотт» оценивается по коэффициенту 4.4 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.75.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.8. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Хьюстон Динамо» находится практически на границе зоны плей-офф и занимает седьмое место с 27 баллами. Команда ближайшего соперника лишь по дополнительным показателям. Чтобы как минимум сохранить свою позицию, хозяевам очень важно победить в этой игре и порадовать своих болельщиков. Два последних матча «Хьюстон Динамо» завершились крупной победой над «ДС Юнайтед» (4:1) и ничьей с «Сиэтл Саундерс» (1:1).

«Шарлотт» занимает пятое место с 32 баллами в восточной конференции и отстает от лидера на девять очков. Тем не менее, команда чувствует себя уверенно на этой позиции и в ближайшее время точно останется в зоне плей-офф. В игре с «Хьюстон Динамо» гостям придется постараться, чтобы набрать очки, но ничего невозможного нет в этой задаче. В прошлом матче МЛС «Шарлотт» обыграл на выезде «Филадельфию Юнион» (2:0), а ранее разошелся миром с «Орландо Сити» (2:2).

Информация для ставок

Четыре последних матчей из десяти «Хьюстон Динамо» завершились ничейным результатом

«Шарлотт» не проигрывает уже четыре поединка подряд в МЛС

Два последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Хьюстон Динамо» играет на своем стадионе и постарается переиграть своего соперника, тем самым укрепив свое место в зоне плей-офф. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.