«Краснодар» — «Динамо» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (25.05.2024)

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вчера, 17:32

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Краснодар». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.3. Победа «Динамо» оценивается за 2.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.53.

Форма команд

«Краснодар» наверняка уже жалеет о нескольких проваленных матчах, которые не позволили команде досрочно стать чемпионом России. «Быки» идут на третьем месте с 53 баллами и отстают на один пункт от «Зенита» и на три от «Динамо». Коллективу нужно побеждать прямого конкурента, где он будет лучше за счет личных встреч и надеяться на осечку «Зенита» в матче с «Ростовом». Два последних матча «Краснодара» завершились победой над «Сочи» (3:2) и поражением от «Спартака» на выезде (0:1).

«Динамо» еще не было так близко к чемпионству России за несколько десятков лет своих выступлений и сейчас является лидером РПЛ . В активе команды 56 баллов и на два пункта она опережает «Зенит», который сделает все для победы в параллельном матче и будет ждать результатов из Краснодара. В двух последних поединках чемпионата России «Динамо» Москва разгромило «Крылья Советов» (4:1) и вырвали победу на выезде у «Балтики» (3:2).

Информация для ставок

«Динамо» выиграло семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Краснодар» проиграл три поединка на своем стадионе из десяти последних

«Краснодар» выиграл два из пяти последних встреч с «Динамо» при одном поражении

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды много забивают в личных встречах между собой и в этот раз существует большая вероятность повторить такой исход. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.53 в букмекерской конторе Лига Ставок.