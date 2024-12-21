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«Кристал Пэлас» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (21.12.2024)

21 декабря 2024, 07:21
Арсенал

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.5. Победа «Кристал Пэлас» оценивается по 7.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Англия. Премьер-Лига 2024/2025
Кристал Пэлас
Арсенал
ВыигрышНичьяВыигрышНичьяВыигрыш
1 : 5
завершен
21 декабря 2024, 20:30
суббота
ВыигрышНичьяНичьяВыигрышВыигрыш

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.83. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Кристал Пэлас» не очень хорошо выглядит в нынешнем сезоне и к сожалению болельщиков располагается лишь на 15 месте с 16 пунктами. Команде нужно играть более стабильно, чтобы и вовсе не опуститься в зону вылета. В игре с «Арсеналом» на своем поле хозяевам придется очень постараться, чтобы зацепиться за приемлемый результат. Два последних матча «Кристал Пэлас» завершились поражением от «Арсенала» (2:3) в кубке английской лиги и успехом на выезде с «Брайтоном» (3:1).

«Арсенал» достаточно давно не проигрывает, однако допускает ничейные результаты, которые отдаляют его от лидерства в АПЛ. Сейчас «канониры» идут на третьем месте с 30 баллами и на шесть пунктов отстают от «Ливерпуля», при этом имея игру в запасе. В случае победы гости вполне вероятно смогут сократить отставание от конкурентов. В прошлой игре чемпионата Англии «Арсенал» поделил очки с «Эвертоном» (0:0).

Информация для ставок

  • «Арсенал» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах
  • «Кристал Пэлас» выиграл всего одну встречу из пяти последних на своем стадионе
  • Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Арсенал» будет идти вперед, ведь команде нельзя терять очки. Вероятнее всего, команда добьется результата, поэтому предлагаем сделать ставку на нее по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
Вещий
Вещий
21 декабря 2024 в 09:36
Думаю, что гол Кристал Пэлас в этом матче хорошо стоит и его нельзя игнорировать. Тем боле только что на Эмирейтс дважды забили "стекольщики" в ворота "канониров", да и вообще в последнее время при Гласснере атака смотрится живо - в 9-ти из 10-ти крайних матчей хозяева забивали, ну а Арсенал не так уж и надежен в тылах в этом сезоне (15 мячей пропущено за 16 туров) и это я связываю с тем, что команда и старается высоко играть, и в тылах с появлением Калафьори идет ротация, которая не способствует стабильности.

Кристал Пэлас только что на выезде дважды огорчил ворота "пушкарей", ну а на Селлхерст Парк им явно по силам сделать это снова, хотя бы раз минимум, учитывая вышенаписанное.
ka9evunpx3x9
ka9evunpx3x9
21 декабря 2024 в 08:14
Букмекерская линия отражает небольшой перевес "Арсенала" перед матчем против "Кристал Пэлас", несмотря на то, что игра проходит на выезде. Коэффициенты говорят о том, что аналитики ожидают верхового матча с обменом голами, что подтверждается статистикой предыдущих встреч этих команд. Однако стоит учитывать, что "Арсенал" демонстрирует нестабильность, чередуя уверенные победы с ничейными результатами, тогда как "Кристал Пэлас" испытывает трудности в текущем сезоне, но способен показать характер на домашнем поле. Тем не менее, исходя из текущей формы обеих команд, ставка на победу "Арсенала" выглядит оправданно, особенно учитывая их длительную беспроигрышную серию.
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