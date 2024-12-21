«Кристал Пэлас» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (21.12.2024)

1734754860

21 декабря 2024, 07:21

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.5. Победа «Кристал Пэлас» оценивается по 7.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.83. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Кристал Пэлас» не очень хорошо выглядит в нынешнем сезоне и к сожалению болельщиков располагается лишь на 15 месте с 16 пунктами. Команде нужно играть более стабильно, чтобы и вовсе не опуститься в зону вылета. В игре с «Арсеналом» на своем поле хозяевам придется очень постараться, чтобы зацепиться за приемлемый результат. Два последних матча «Кристал Пэлас» завершились поражением от «Арсенала» (2:3) в кубке английской лиги и успехом на выезде с «Брайтоном» (3:1).

«Арсенал» достаточно давно не проигрывает, однако допускает ничейные результаты, которые отдаляют его от лидерства в АПЛ . Сейчас «канониры» идут на третьем месте с 30 баллами и на шесть пунктов отстают от «Ливерпуля», при этом имея игру в запасе. В случае победы гости вполне вероятно смогут сократить отставание от конкурентов. В прошлой игре чемпионата Англии «Арсенал» поделил очки с «Эвертоном» (0:0).

Информация для ставок

«Арсенал» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах

«Кристал Пэлас» выиграл всего одну встречу из пяти последних на своем стадионе

Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Арсенал» будет идти вперед, ведь команде нельзя терять очки. Вероятнее всего, команда добьется результата, поэтому предлагаем сделать ставку на нее по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.