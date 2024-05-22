«Крылья Советов» — «Пари НН». Прогноз на матч РПЛ (25.05.2024)

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вчера, 17:45

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Крылья Советов». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2. Победа «Пари НН» оценивается по 3.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.1.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.53.

Форма команд

«Крылья Советов» завершили для себя сезон раньше, чем положено и скатились уже на девятое место в турнирной таблице. В активе команды 40 баллов, что на один пункт меньше, чем у «Ростова» и заключительный матч станет обыкновенной товарищеской встречей с повышенной ответственностью, в отличие от соперника. Два последних матча «Крылья Советов» крупно проиграли «Динамо» (1:4) на выезде и на своем поле «Ахмату» (0:2).

«Пари НН» борется за выживание и от результатов этой встречи зависит очень многое. Команда идет на 14 месте с 29 баллами, и чтобы как минимум остаться в зоне плей-офф за право остаться в РПЛ , ей нужно как минимум не проиграть. Победа и вовсе может напрямую сохранить место клубу из Нижнего Новгорода, если прямые конкуренты допустят осечки в заключительном туре. В прошлом туре «Пари НН» проиграл на своем поле ЦСКА (2:6), а ранее уступил на выезде «Сочи» (1:6).

Информация для ставок

«Крылья Советов» проиграли только два матча из десяти последних на своем стадионе

«Пари НН» проиграл восемь из десяти последних поединков

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах

Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Пари НН» выглядит очень слабо и даже в таком ответственном поединке может не найти аргументов для победы. Рекомендуем сделать ставку на «Крылья Советов» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.