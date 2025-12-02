«Лидс» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (3.12.2025)

1764705879

вчера, 23:04

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «Ливерпуля» составляет 1.65. Поставить на «Лидс» можно по 4.4, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Лидс» не лучшим образом выступает после возвращения в АПЛ и на данный момент находится в зоне вылета. Коллектив на данный момент располагается на 18 месте с 11 баллами и уступает «Вест Хэму» лишь по дополнительным показателям. В домашней игре с «Челси» у хозяев будет немного шансов на победу, но в АПЛ случаются неожиданности. Два последних мачта «Лидса» завершились поражением от «Манчестер Сити» (2:3) и неудачей с «Астон Виллой» (1:2).

«Челси» проводит классный сезон и вполне может побороться за победу в АПЛ . Тем не менее, «синие» на данный момент идет лишь на третьем месте с 24 баллами и отстает от лидера на шесть пунктов. Гости обязаны добиваться победы в любой ситуации в этом матче и набирать очередные три балла. Два последних матча «Челси» завершились ничьей с «Арсенаом» (1:1) и победой над «Барселоной» (3:0).

Информация для ставок

«Челси» выиграл пять из шести последних матчей на выезде во всех турнирах

«Лидс» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Челси» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Лидса»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды играют между собой очень результативно, и мы предлагаем не изменять традиция и сделать свой выбор в пользу большого количества голов. Поставить на тотал больше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.