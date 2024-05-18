«Локомотив» — «Факел». Прогноз на матч чемпионата России (18.05.2024)

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18 мая 2024, 12:10

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «железнодорожники». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.9. Победа «Факела» оценивается по 4.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.15. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.72. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.

Форма команд

«Локомотив» неплохо доигрывает чемпионат и в большинстве поединков побеждает. Команда на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 47 баллами и отстает от «Краснодара» на три пункта. «Железнодорожники» могут войти в тройку по итогам сезона, если выиграют свои матчи, а конкуренты будут терять очки. В прошлом туре «Локомотив» выиграл на выезде у «Оренбурга» (2:0), а ранее обыграл «Ростов» (1:0).

«Факел» находится в нервном напряжении, ведь в последних двух турах решится судьба клуба на следующий сезон. Сейчас команда имеет в активе 29 баллов, как и еще трое конкурентов за выживание. В выездной встрече с «Локомотивом», гостям придется придумать, как добыть очки в Москве и облегчить себе жизнь перед заключительным туром РПЛ . Два последних матча «Факела» завершились ничьими с «Уралом» (0:0) и «Зенитом» (1:1).

Информация для ставок

«Локомотив» выиграл только четыре поединка из десяти последних

«Факел» забивал лишь в пяти выездных матчах из последних десяти

«Локомотив» выиграл три из пяти последних матчей у «Факела» при двух поражениях

Прогноз

«Факелу» нужно набирать очки, и команда будет рисковать, что может привести как к забитым, так и пропущенным мячам. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.