«Манчестер Сити» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (29.01.2025)

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сегодня, 18:06

Ставки букмекеров

Большим фаворитом в матче букмекеры называют хозяев, ставку на победу которых принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициентом 1.17. Рискнуть на победу клуба из Бельгии можно за 15, а выбрать в линии ничью предлагают по 7.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.93, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Манчестер Сити» переживает самый большой и затяжной кризис за последние годы и на данный момент идет лишь на 25 месте в турнирной таблице Лиги чемпионов. Команда может остаться за пределами плей-офф и имеет последний шанс в виде домашнего поединка с «Брюгге». Хозяевам нужно побеждать и желательно с большой разницей мячей, чтобы пробиться и продолжить турнир. Два последних матча «Манчестер Сити» завершились победой над «Челси» (3:1) и поражением в Лиге чемпионов от « ПСЖ » (2:4).

«Брюгге» располагается на 20 месте с 11 баллами, но в последней встрече клубу предстоит встреча с чемпионом Англии. Коллективу нельзя проигрывать, ведь он еще не гарантировал себе место в плей-офф. Тем не менее, ничейный результат выведет гостей в следующий раунд, поэтому они постараются сыграть без грубых ошибок. Два последних матча «Брюгге» завершились ничьими с «Кортрейком» (1:1) и «Ювентусом» (0:0).

Информация для ставок

«Брюгге» не проигрывает на протяжении 20 и больше последних поединков во всех турнирах

«Манчестер Сити» выиграл шесть из десяти домашних поединков на своем стадионе

Два последних матча между клубами завершились крупными победами «горожан» (4:1, 5:1)

Прогноз

«Манчестер Сити» не имеет права на ошибку и постарается добиться преимущества как можно быстрее. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев с форой (-2.5) по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.