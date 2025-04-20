«Милан» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (20.04.2025)

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сегодня, 11:23

Ставки букмекеров

Фаворита в данной встрече сложно выделить. Поставить на победу «Милана» в букмекерской конторе Мостбет можно по коэффициенту 2.7. В это же время на победу гостей точно такой коэффициент – 2.7. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.5.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.65. Поставить на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.25. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Милан» стартовал в сезоне в статусе явного претендента на чемпионский титул, однако на данный момент команда занимает 9 место в турнире с 51 очком, отставая от шестерки лучших всего на 6 пунктов. В двух последних матчах «Милан» разгромил «Удинезе» (4:0), а ранее сыграл вничью с «Фиорентиной» (2:2).

«Аталанта» открывает тройку лидеров Серии А имея 61 очко, и отставая от «Наполи» и «Интера» на 10 пунктов. Если забраться выше в таблице практически нереально, то упустить третье место довольно легко, ведь «Ювентус» отстаёт на два балла. Последние матчи «Аталанты» были завершены поражением с «Лацио» (0:1), и победой над «Болоньей» (2:0).

Информация для ставок

«Милан» забивал в последних 11 матчах минимум 1 гол

Из четырёх недавних матчей «Аталанта» выиграла один раз

Последние четыре встречи команд не завершились победой «Милана»

Прогноз

Основываясь на этой статистике, предлагаем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.5 в букмекерской конторе Мостбет.