Молдова – Украина. Прогноз на международный товарищеский матч (11.06.2024)

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вчера, 17:01

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является Украина. Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.43. Победа сборной Молдовы оценивается по 7.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.98. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

Молдова все еще не может стать коллективом, который способен бороться за места на крупных турнирах и в этот раз также команда будет смотреть Евро 2024 по телевизору. В товарищеской встрече со сборной Украины футболисты постараются выглядеть достойно и как минимум создавать проблемы обороне соперника. Два последних матча сборной Молдовы завершились победами Кипром (3:2) и Каймановыми островами (4:0).

Сборная Украины в рамках подготовки к ЧЕ 2024 играла с очень сильными сборными и если с Германией команде удалось сыграть вничью (0:0), то Польша наказала гостей за их ошибки (1:3). Тем не менее, коллектив подходит к турниру в хорошем настроении и последним товарищеским поединком станет встреча с молдавской сборной.

Информация для ставок

Молдова выиграла четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Украина проиграла три из десяти выездных поединков за последнее время

Два из трех последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Украина выиграла два из трех поединков с Молдовой

Прогноз

Практически никто не сомневается в уверенной победе сборной Украины, которая хочет подойти к важном турниру с победы и в хорошем настроении. Сделать ставку на успех гостей с форой (-1.5) можно по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.