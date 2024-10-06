«Ницца» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 (06.10.2024)

Ставки букмекеров
Небольшое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.6. В случае победы «Ниццы», зайдет коэффициент 5.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.3.
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1 : 1
завершен
вчера, 21:45
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.67 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.72.
Форма команд
«Ницца» не лучшим образом проводит данный отрезок сезона и за пять матчей выиграла лишь однажды. Команда идет на 11 месте в турнирной таблице с 8 баллами и отстает уже на 11 пунктов от лидера. В домашней игре с «ПСЖ» хозяева постараются набрать баллы, однако сделать это будет максимально сложно. В прошлой игре Лиги Европы «Ницца» без особых шансов проиграла «Лацио» (1:4), а ранее поделила очки с «Ниццей» в чемпионате (0:0).
«ПСЖ» проиграл в Лиге чемпионов и это является главной проблемой для парижан, ведь главный турнир Европы стоит у клуба в приоритете уже много лет. Команда отпустила вперед «Монако» на три пункта, но если выиграет предстоящую встречу, то вновь сравняется с ними по очкам. В еще одной недавней игре чемпионата Франции «ПСЖ» обыграл на своем поле «Ренн» (3:1).
Информация для ставок
- Восемь из десяти последних матчей «ПСЖ» на выезде завершились исходом «обе забьют»
- «Ницца» одержала три победы в десяти последних поединках во всех турнирах
- «ПСЖ» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Ниццей»
Прогноз
«ПСЖ» обязан выигрывать у «Ниццы» в нынешней ситуации и возвращать двойное лидерство в чемпионате Франции. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на успех «ПСЖ» по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Пари.