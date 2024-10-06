«Ницца» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 (06.10.2024)

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вчера, 20:38

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.6. В случае победы «Ниццы», зайдет коэффициент 5.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.3.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.67 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Ницца» не лучшим образом проводит данный отрезок сезона и за пять матчей выиграла лишь однажды. Команда идет на 11 месте в турнирной таблице с 8 баллами и отстает уже на 11 пунктов от лидера. В домашней игре с « ПСЖ » хозяева постараются набрать баллы, однако сделать это будет максимально сложно. В прошлой игре Лиги Европы «Ницца» без особых шансов проиграла «Лацио» (1:4), а ранее поделила очки с «Ниццей» в чемпионате (0:0).

« ПСЖ » проиграл в Лиге чемпионов и это является главной проблемой для парижан, ведь главный турнир Европы стоит у клуба в приоритете уже много лет. Команда отпустила вперед «Монако» на три пункта, но если выиграет предстоящую встречу, то вновь сравняется с ними по очкам. В еще одной недавней игре чемпионата Франции « ПСЖ » обыграл на своем поле «Ренн» (3:1).

Информация для ставок

Восемь из десяти последних матчей « ПСЖ » на выезде завершились исходом «обе забьют»

» на выезде завершились исходом «обе забьют» «Ницца» одержала три победы в десяти последних поединках во всех турнирах

« ПСЖ » выиграл четыре из пяти последних встреч с «Ниццей»

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