Нидерланды – Австрия. Прогноз на матч чемпионата Европы (25.06.2022)

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вчера, 14:09

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение в этом поединке команде Рональда Кумана. На победу сборной Нидерландов принимают ставки по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.25, а победа австрийской сборной принесет игрокам хороший выигрыш по коэффициенту 4.1.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2. Если игроку кажется, что голов будет меньше, есть ставка ТМ 2.5 по коэффициенту 1.83. Ставка на «обе забьют» составляет 1.75.

Форма команд

Сборная Нидерландов набрала четыре очка после двух туров и имеет отличные шансы на выход в плей-офф турнира. Команде предстоит сыграть заключительный тур с Австрией, и ничья гарантирует ей минимум второе место в группе. Чтобы занять первую позицию, совпадений необходимо гораздо больше, на которые влияет исход параллельного матча. Два последних матча Нидерландов завершились ничьей с Францией (0:0) и победой над Польшей (2:1).

Сборная Австрии смогла оправиться от поражения в первом туре и уже успела набрать три очка. Команда идет только на третьем месте и отстает на один пункт сразу от двух конкурентов. Победа в игре с Нидерландами гарантируют коллективу место в плей-офф, а ничья дает большие шансы на продолжение турнира. В прошлой игре Австрия обыграла Польшу (3:1), а ранее уступила Франции (0:1).

Информация для ставок

Сборная Нидерландов проиграла два из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей команды Австрии завершились исходом «обе забьют»

Нидерланды выиграли у Австрии шесть последних матчей подряд

Прогноз

Сборная Нидерландов постарается красиво завершить групповой этап и возможно занять первое место в группе. Рекомендуем сделать ставку на победу Нидерландов по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.