Олимпиакос» — «Фиорентина». Прогноз на матч финала Лиги Конференций (29.05.2024)

Ставки букмекеров
Небольшим фаворитом этого поединка является «Фиорентина». На победу итальянского клуба можно поставить по коэффициенту 2.5. Поверить в успех «Олимпиакоса» в букмекерской конторе Лига Ставок предлагают по коэффициенту 3.15, а ничейный исход будет стоить 3.25.
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1 : 0
завершен в доп. время
вчера, 22:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.1, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.75. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно за 1.82.
Форма команд
«Олимпиакос» прошел очень сложный пусть к этому финалу и мог вылететь еще в одной четвертой после поражения в три мяча на своем поле от соперника из Израиля. Тем не менее, греческий клуб преодолел все испытания и имеет шанс впервые за много лет взять европейский трофей, для чего нужно будет обыгрывать «Фиорентину», у которой вторая попытка побороться за этот кубок. Два последних матча «Олимпиакоса» завершились выездной ничьей с «Панатинаикосом» (2:2) и домашней победой над «Арисом» (2:0).
«Фиорентина» еще даже не доиграла чемпионат, но сейчас все внимание клуба приковано на финал Лиги Конференций. В прошлом году «фиалки» уступили в финале и теперь надеются, что полученный опыт поможет им забрать трофей во Флоренцию. Итальянскому коллективу отдают небольшое преимущество, но расслабляться нельзя против такого соперника даже на одну минуту. В прошлом туре Серии А «Фиорентина» обыграла на выезде «Кальяри» (3:2), а ранее поделила очки с «Наполи» (2:2).
Информация для ставок
- Восемь последних матчей «Фиорентины» завершились исходом «обе забьют»
- «Олимпиакос» выиграл шесть из десяти последних матчей
- Три из четырех выездных матчей итальянского клуба завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Команды никогда не встречались между собой
Прогноз
«Фиорентина» с большой долей вероятности будет играть первым номером и наверняка сможет отличиться в воротах соперника. Предлагаем сделать ставку на итб «Астон Виллы» 1.5 мячей по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.