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Олимпиакос» — «Фиорентина». Прогноз на матч финала Лиги Конференций (29.05.2024)

вчера, 10:58
Фиорентина

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом этого поединка является «Фиорентина». На победу итальянского клуба можно поставить по коэффициенту 2.5. Поверить в успех «Олимпиакоса» в букмекерской конторе Лига Ставок предлагают по коэффициенту 3.15, а ничейный исход будет стоить 3.25.

Лига конференций 2023/2024
Олимпиакос
Фиорентина
ВыигрышВыигрышВыигрышВыигрышВыигрыш
1 : 0
завершен в доп. время
вчера, 22:00
НичьяВыигрышВыигрышНичьяНичья

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.1, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.75. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно за 1.82.

Форма команд

«Олимпиакос» прошел очень сложный пусть к этому финалу и мог вылететь еще в одной четвертой после поражения в три мяча на своем поле от соперника из Израиля. Тем не менее, греческий клуб преодолел все испытания и имеет шанс впервые за много лет взять европейский трофей, для чего нужно будет обыгрывать «Фиорентину», у которой вторая попытка побороться за этот кубок. Два последних матча «Олимпиакоса» завершились выездной ничьей с «Панатинаикосом» (2:2) и домашней победой над «Арисом» (2:0).

«Фиорентина» еще даже не доиграла чемпионат, но сейчас все внимание клуба приковано на финал Лиги Конференций. В прошлом году «фиалки» уступили в финале и теперь надеются, что полученный опыт поможет им забрать трофей во Флоренцию. Итальянскому коллективу отдают небольшое преимущество, но расслабляться нельзя против такого соперника даже на одну минуту. В прошлом туре Серии А «Фиорентина» обыграла на выезде «Кальяри» (3:2), а ранее поделила очки с «Наполи» (2:2).

Информация для ставок

  • Восемь последних матчей «Фиорентины» завершились исходом «обе забьют»
  • «Олимпиакос» выиграл шесть из десяти последних матчей
  • Три из четырех выездных матчей итальянского клуба завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • Команды никогда не встречались между собой

Прогноз

«Фиорентина» с большой долей вероятности будет играть первым номером и наверняка сможет отличиться в воротах соперника. Предлагаем сделать ставку на итб «Астон Виллы» 1.5 мячей по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:01
Ставлю согласно статистике на ТБ(2,5)/
Гость
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