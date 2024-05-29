Олимпиакос» — «Фиорентина». Прогноз на матч финала Лиги Конференций (29.05.2024)

1716969505

вчера, 10:58

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом этого поединка является «Фиорентина». На победу итальянского клуба можно поставить по коэффициенту 2.5. Поверить в успех «Олимпиакоса» в букмекерской конторе Лига Ставок предлагают по коэффициенту 3.15, а ничейный исход будет стоить 3.25.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.1, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.75. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно за 1.82.

Форма команд

«Олимпиакос» прошел очень сложный пусть к этому финалу и мог вылететь еще в одной четвертой после поражения в три мяча на своем поле от соперника из Израиля. Тем не менее, греческий клуб преодолел все испытания и имеет шанс впервые за много лет взять европейский трофей, для чего нужно будет обыгрывать «Фиорентину», у которой вторая попытка побороться за этот кубок. Два последних матча «Олимпиакоса» завершились выездной ничьей с «Панатинаикосом» (2:2) и домашней победой над «Арисом» (2:0).

«Фиорентина» еще даже не доиграла чемпионат, но сейчас все внимание клуба приковано на финал Лиги Конференций. В прошлом году «фиалки» уступили в финале и теперь надеются, что полученный опыт поможет им забрать трофей во Флоренцию. Итальянскому коллективу отдают небольшое преимущество, но расслабляться нельзя против такого соперника даже на одну минуту. В прошлом туре Серии А «Фиорентина» обыграла на выезде «Кальяри» (3:2), а ранее поделила очки с «Наполи» (2:2).

Информация для ставок

Восемь последних матчей «Фиорентины» завершились исходом «обе забьют»

«Олимпиакос» выиграл шесть из десяти последних матчей

Три из четырех выездных матчей итальянского клуба завершились тоталом больше 2.5 мячей

Команды никогда не встречались между собой

Прогноз

«Фиорентина» с большой долей вероятности будет играть первым номером и наверняка сможет отличиться в воротах соперника. Предлагаем сделать ставку на итб «Астон Виллы» 1.5 мячей по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.