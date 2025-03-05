«ПСЖ» – «Ливерпуль». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (5.03.2025)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают минимальное предпочтение в этом матче парижскому гранду. На победу «ПСЖ» можно поставить по коэффициенту 2.5, а на успех «Ливерпуля» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.85. Ничейный результат для любого игрока будет стоить 3.65.
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0 : 0
закончился 1-й тайм
вчера, 23:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.65. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 2.25. Ставка на «обе забьют» составляет 1.55.
Форма команд
«ПСЖ» достаточно близок к чемпионству в Лиге 1, несмотря на то, что играть еще довольно много. Для парижского клуба всегда приоритетом была и остается Лига чемпионов, поэтому хозяева готовятся к сложному матчу против «Ливерпуля», но хотят диктовать свои условия, особенно на своем стадионе. В двух последних матчах «ПСЖ» уверенно обыграл «Лилль» (4:1) в чемпионате и разгромил «Стад Бриошен» (7:0) в кубке Франции.
«Ливерпуль» проводит отличный сезон как в чемпионате Англии, так и в Лиге чемпионов, где и вовсе выиграл групповой этап. Команда играет с мотивированным «ПСЖ», который пребывает в отличной форме и в такой ситуации не будет давать сопернику много пространства и сам вряд ли сможет привычно широко действовать на поле. Два последних матча «Ливерпуля» завершились победами в чемпионате над «Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед» с одинаковым счетом (2:0).
Информация для ставок
- «ПСЖ» выиграл десять поединков подряд во всех турнирах
- Три из пяти выездных встреч «Ливерпуля» за последнее время закончились тоталом меньше 2.5 мячей
- Команды обменялись домашними победами в последних двух встречах между собой
Прогноз
«ПСЖ» играет на своем поле и максимально мотивирован на эту встречу. Предполагаем, что хозяева смогут одержать победу в 1-2 мяча, а сделать на них ставку можно по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.