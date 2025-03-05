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«ПСЖ» – «Ливерпуль». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (5.03.2025)

вчера, 21:12
ПСЖ

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение в этом матче парижскому гранду. На победу «ПСЖ» можно поставить по коэффициенту 2.5, а на успех «Ливерпуля» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.85. Ничейный результат для любого игрока будет стоить 3.65.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pari 2.40 3.60 3.00
Мелбет 2.48 3.60 2.90

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.65. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 2.25. Ставка на «обе забьют» составляет 1.55.

Форма команд

«ПСЖ» достаточно близок к чемпионству в Лиге 1, несмотря на то, что играть еще довольно много. Для парижского клуба всегда приоритетом была и остается Лига чемпионов, поэтому хозяева готовятся к сложному матчу против «Ливерпуля», но хотят диктовать свои условия, особенно на своем стадионе. В двух последних матчах «ПСЖ» уверенно обыграл «Лилль» (4:1) в чемпионате и разгромил «Стад Бриошен» (7:0) в кубке Франции.

«Ливерпуль» проводит отличный сезон как в чемпионате Англии, так и в Лиге чемпионов, где и вовсе выиграл групповой этап. Команда играет с мотивированным «ПСЖ», который пребывает в отличной форме и в такой ситуации не будет давать сопернику много пространства и сам вряд ли сможет привычно широко действовать на поле. Два последних матча «Ливерпуля» завершились победами в чемпионате над «Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед» с одинаковым счетом (2:0).

Информация для ставок

  • «ПСЖ» выиграл десять поединков подряд во всех турнирах
  • Три из пяти выездных встреч «Ливерпуля» за последнее время закончились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Команды обменялись домашними победами в последних двух встречах между собой

Прогноз

«ПСЖ» играет на своем поле и максимально мотивирован на эту встречу. Предполагаем, что хозяева смогут одержать победу в 1-2 мяча, а сделать на них ставку можно по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pari 2.13 1.73
Мелбет 3.35 1.34 2.12 1.75 1.68 2.24
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