«ПСЖ» – «Ливерпуль». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (5.03.2025)

1741198373

вчера, 21:12

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение в этом матче парижскому гранду. На победу « ПСЖ » можно поставить по коэффициенту 2.5, а на успех «Ливерпуля» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.85. Ничейный результат для любого игрока будет стоить 3.65.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.65. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 2.25. Ставка на «обе забьют» составляет 1.55.

Форма команд

« ПСЖ » достаточно близок к чемпионству в Лиге 1, несмотря на то, что играть еще довольно много. Для парижского клуба всегда приоритетом была и остается Лига чемпионов, поэтому хозяева готовятся к сложному матчу против «Ливерпуля», но хотят диктовать свои условия, особенно на своем стадионе. В двух последних матчах « ПСЖ » уверенно обыграл «Лилль» (4:1) в чемпионате и разгромил «Стад Бриошен» (7:0) в кубке Франции.

«Ливерпуль» проводит отличный сезон как в чемпионате Англии, так и в Лиге чемпионов, где и вовсе выиграл групповой этап. Команда играет с мотивированным « ПСЖ », который пребывает в отличной форме и в такой ситуации не будет давать сопернику много пространства и сам вряд ли сможет привычно широко действовать на поле. Два последних матча «Ливерпуля» завершились победами в чемпионате над «Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед» с одинаковым счетом (2:0).

Информация для ставок

« ПСЖ » выиграл десять поединков подряд во всех турнирах

» выиграл десять поединков подряд во всех турнирах Три из пяти выездных встреч «Ливерпуля» за последнее время закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Команды обменялись домашними победами в последних двух встречах между собой

Прогноз