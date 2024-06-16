Польша — Нидерланды. Прогноз матча чемпионата Европы (16.06.2024)

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вчера, 12:28

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Нидерландам, и предлагают коэффициент на их победу – 1.6. Поверить в успех Польши можно за 6.3. Ничейный результат котируется цифрой 4.4.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.95. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и достигает 1.85.

Форма команд

Сборная Польши за последние годы заметно прогрессирует и теперь рассчитывает на высокие места по итогам турнира, хотя пробилась на ЧЕ 2024 команда не без проблем, переиграв в финале плей-офф Уэльс по пенальти (1:0). Для коллектива очень важно, как минимум не проиграть Нидерландам, чтобы обрести уверенность в своих силах. Два последних матча Польши завершились победами над Турцией (2:1) и Украиной (3:1).

Нидерланды очень серьезно готовятся к турниру и намерены побороться за трофей, но для этого нужно качественно выступить в группе. В первом туре команде будет противостоять непростая сборная Польши, с которой нельзя допускать серьезные огрехи в обороне, иначе можно остаться без очков по итогу встречи. В прошлом своем матче сборная Нидерландов крупно обыграла Исландию (4:0) и с таким же счетом немного ранее одолела Канаду (4:0).

Информация для ставок

Нидерланды выиграли семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Сборная Польши не проигрывает уже восемь поединков подряд

Нидерланды одолели Польшу в четырех из пяти последних поединках

Три из пяти матчей между этими сборными за последнее время закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что Нидерланды будут владеть преимуществом, но большого количества мячей ждать не стоит. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.