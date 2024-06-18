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Португалия – Чехия. Прогноз на матч чемпионата Европы (18.06.2024)

вчера, 13:00
Португалия

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что безоговорочным фаворитом в этом матче являются португальцы. На победу команды Криштиану Роналду и компании можно поставить по коэффициенту 1.53. Успех Чехии оценивается за 6.9, а на ничью можно поставить по коэффициенту 4.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 можно по коэффициенту 1.98. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 1.97.

Форма команд

Португалия обладает очень мощным составом и не зря считается одним из фаворитов. Тренерский штаб собрал опыт и молодость, которые должны дополнять друг друга. В игре с Чехией команд является большим фаворитом по мнению экспертов не должна иметь проблем с соперником. Два последних поединка сборной Португалии завершились поражением от Хорватии (1:2) и крупной победой над Ирландией (3:0).

Сборная Чехии попала в проходную группу на квалификации к турниру и достаточно стабильно ее провела, заняв второе место с 15 очками в активе. В первой игре турнира команду уже ждет Португалия и набранные очки с ней дадут повод говорить о хороших шансах на выход в плей-офф. В прошлой товарищеской игре Чехия обыграла Северную Македонию (2:1), а ранее разгромила Мальту (7:1).

Информация для ставок

  • Сборная Португалии выиграла восемь из десяти последних матчей при двух поражениях
  • Чехия проиграла один поединок из десяти последних во всех турнирах
  • Португалия выиграла четыре из пяти последних матчей у Чехии
  • Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Португалия обязана побеждать своего соперника, чтобы далее чувствовать себя уверенно в оставшихся турах. Предлагаем сделать ставку на победу Португалии по коэффициенту 1.53 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:55
В этом матче разница в возможностях соперников поистине велика. У Португалии сейчас есть практически всё, чтобы бороться за континентальный трофей ― подвести могут лишь излишняя самоуверенность и тактические детали. При этом не приходится ждать, что в первом же туре подопечные Роберто Мартинеса станут демонстрировать все свои козыри, да и чехи способны оказать достойное сопротивление хотя бы за счёт слаженности в обороне.
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