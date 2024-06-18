Португалия – Чехия. Прогноз на матч чемпионата Европы (18.06.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что безоговорочным фаворитом в этом матче являются португальцы. На победу команды Криштиану Роналду и компании можно поставить по коэффициенту 1.53. Успех Чехии оценивается за 6.9, а на ничью можно поставить по коэффициенту 4.4.
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2 : 1
завершен
вчера, 22:00
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 можно по коэффициенту 1.98. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 1.97.
Форма команд
Португалия обладает очень мощным составом и не зря считается одним из фаворитов. Тренерский штаб собрал опыт и молодость, которые должны дополнять друг друга. В игре с Чехией команд является большим фаворитом по мнению экспертов не должна иметь проблем с соперником. Два последних поединка сборной Португалии завершились поражением от Хорватии (1:2) и крупной победой над Ирландией (3:0).
Сборная Чехии попала в проходную группу на квалификации к турниру и достаточно стабильно ее провела, заняв второе место с 15 очками в активе. В первой игре турнира команду уже ждет Португалия и набранные очки с ней дадут повод говорить о хороших шансах на выход в плей-офф. В прошлой товарищеской игре Чехия обыграла Северную Македонию (2:1), а ранее разгромила Мальту (7:1).
Информация для ставок
- Сборная Португалии выиграла восемь из десяти последних матчей при двух поражениях
- Чехия проиграла один поединок из десяти последних во всех турнирах
- Португалия выиграла четыре из пяти последних матчей у Чехии
- Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Португалия обязана побеждать своего соперника, чтобы далее чувствовать себя уверенно в оставшихся турах. Предлагаем сделать ставку на победу Португалии по коэффициенту 1.53 в букмекерской конторе Лига Ставок.