Португалия – Чехия. Прогноз на матч чемпионата Европы (18.06.2024)

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вчера, 13:00

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что безоговорочным фаворитом в этом матче являются португальцы. На победу команды Криштиану Роналду и компании можно поставить по коэффициенту 1.53. Успех Чехии оценивается за 6.9, а на ничью можно поставить по коэффициенту 4.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 можно по коэффициенту 1.98. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 1.97.

Форма команд

Португалия обладает очень мощным составом и не зря считается одним из фаворитов. Тренерский штаб собрал опыт и молодость, которые должны дополнять друг друга. В игре с Чехией команд является большим фаворитом по мнению экспертов не должна иметь проблем с соперником. Два последних поединка сборной Португалии завершились поражением от Хорватии (1:2) и крупной победой над Ирландией (3:0).

Сборная Чехии попала в проходную группу на квалификации к турниру и достаточно стабильно ее провела, заняв второе место с 15 очками в активе. В первой игре турнира команду уже ждет Португалия и набранные очки с ней дадут повод говорить о хороших шансах на выход в плей-офф. В прошлой товарищеской игре Чехия обыграла Северную Македонию (2:1), а ранее разгромила Мальту (7:1).

Информация для ставок

Сборная Португалии выиграла восемь из десяти последних матчей при двух поражениях

Чехия проиграла один поединок из десяти последних во всех турнирах

Португалия выиграла четыре из пяти последних матчей у Чехии

Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Португалия обязана побеждать своего соперника, чтобы далее чувствовать себя уверенно в оставшихся турах. Предлагаем сделать ставку на победу Португалии по коэффициенту 1.53 в букмекерской конторе Лига Ставок.