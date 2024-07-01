Португалия – Словения. Прогноз на матч чемпионат Европы (01.07.2024)

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вчера, 15:37

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что безоговорочным фаворитом в этом матче являются португальцы. Сделать ставку на победу Роналду и компании можно по коэффициенту 1.41, а выбрать победителем Словению предлагают за 9.5. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.83. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 можно по коэффициенту 2. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.25.

Форма команд

Португалия за два стартовых тура успела выиграть свою группу и в третьей игре уже играли резервные игроки. Команда попала в первом раунде плей-офф на команду Словении и кажется, это хороший жребий, однако недооценивать соперника нельзя. Словенские футболисты еще не проигрывали на турнире и постараются как можно дольше сдерживать португальскую атаку. Два последних матча Португалии завершились поражением от Грузии (0:2) и победой над Турцией (3:0).

Сборная Словении может быть довольна своими результатами, ведь несмотря на отсутствие побед в группе, коллективу удалось выйти с третьего места. Коллективу будет очень сложно пройти Португалию, однако при удачном стечении обстоятельств он наверняка будет иметь шансы на проход дальше, ведь португальцы тоже ошибаются. Два последних поединка Словении завершились ничьими с Сербией (1:1) и Англией (0:0).

Информация для ставок

Четыре последних матча Словении завершились ничейным результатом

Португалия выиграла три из пяти последних матчей при двух поражениях

В единственной товарищеской игре между сборными сильнее оказалась Словения (2:0)

Прогноз

Португалия обязана проходить дальше и наверняка ей удастся этот поединок, если будет забит гол в первые 30 минут игры. Предлагаем сделать ставку на победу Португалии с форой (-1.5) по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Лига Ставок.