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Португалия – Словения. Прогноз на матч чемпионат Европы (01.07.2024)

вчера, 15:37
Португалия

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что безоговорочным фаворитом в этом матче являются португальцы. Сделать ставку на победу Роналду и компании можно по коэффициенту 1.41, а выбрать победителем Словению предлагают за 9.5. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.5.

Евро-2024
Португалия
Словения
ПроигрышВыигрышВыигрыш
0 : 0
3 : 0 по пенальти
вчера, 22:00
НичьяНичьяНичья

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.83. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 можно по коэффициенту 2. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.25.

Форма команд

Португалия за два стартовых тура успела выиграть свою группу и в третьей игре уже играли резервные игроки. Команда попала в первом раунде плей-офф на команду Словении и кажется, это хороший жребий, однако недооценивать соперника нельзя. Словенские футболисты еще не проигрывали на турнире и постараются как можно дольше сдерживать португальскую атаку. Два последних матча Португалии завершились поражением от Грузии (0:2) и победой над Турцией (3:0).

Сборная Словении может быть довольна своими результатами, ведь несмотря на отсутствие побед в группе, коллективу удалось выйти с третьего места. Коллективу будет очень сложно пройти Португалию, однако при удачном стечении обстоятельств он наверняка будет иметь шансы на проход дальше, ведь португальцы тоже ошибаются. Два последних поединка Словении завершились ничьими с Сербией (1:1) и Англией (0:0).

Информация для ставок

  • Четыре последних матча Словении завершились ничейным результатом
  • Португалия выиграла три из пяти последних матчей при двух поражениях
  • В единственной товарищеской игре между сборными сильнее оказалась Словения (2:0)

Прогноз

Португалия обязана проходить дальше и наверняка ей удастся этот поединок, если будет забит гол в первые 30 минут игры. Предлагаем сделать ставку на победу Португалии с форой (-1.5) по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:42
В матче между Португалией и Словакией явным фаворитом являются португальцы. Владение мячом у них составляет 67,3%, и они хорошо используют свободное пространство для комбинационной игры. Португальцы всегда выходили в плей-офф и являются опытной командой для игр в 1/8 финала. Словакия, сыграв три матча, обеспечила себе выход в плей-офф. Их стратегия игры от обороны помогает противостоять более сильным соперникам, как, например, в матче против сборной Англии. Хотя словацкая команда является рабочей, у нее практически нет опыта в таких турнирах. После поражения Португалии от Грузии со счетом 0:2, я отдам в этом поединке, предпочтение Словакии со ставкой Ф2(+2).
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