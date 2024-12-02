«Рома» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (02.12.2024)

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02 декабря 2024, 13:29

Ставки букмекеров

Небольшое предпочтение букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 2.25. В случае победы «Ромы», зайдет коэффициент 3.4. Ничью можно выбрать по 3.45.

Также в линии букмекеры предлагают 1.95 по ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.88. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Рома» очень слабо выглядит в нынешнем сезоне и смена тренера, кажется, сделала только хуже ситуацию. Команда на данный момент идет лишь на 15 месте с 13 баллами и уступает один пункт сразу двум конкурентам. На своем поле с «Аталантой» хозяевам будет очень сложно, ведь соперник находится в отличной форме и выигрывает матч за матчем. Два последних поединка «Ромы» завершились спасенной ничьей с «Тоттенхэмом» в Лиге Европы (3:3) и

Серия побед «Аталанты» достигла семи побед во всех турнирах и остановить эту команду сейчас очень непросто. Коллектив идет на втором месте с 28 баллами и отстает на четыре пункта от лидера, но имеет одну игру в запасе. Победа гостей в этом матче вновь вернет отставание всего в один балл. В прошлой игре Лиги чемпионов «Аталанта» разгромила на выезде «Янг Бойз» (6:1) и переиграла в чемпионате «Парму» (3:1).

Информация для ставок

«Рома» не может победить уже пять поединков подряд

«Аталанта» выиграла девять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Аталанта» выиграла три из пяти последних матчей у «Ромы» при одном поражении

Прогноз

В личных встречах клубы не всегда много забивают друг другу, и мы предлагаем не придумывать ничего нового. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Пари.