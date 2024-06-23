Швейцария – Германия. Прогноз на матч чемпионата Европы (23.06.2024)

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вчера, 06:53

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является Германия. Команда принимает Евро, а потому играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.7. Победа сборной Швейцарии оценивается по 5.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 можно по коэффициенту 2.03. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

Сборная Швейцарии выглядит на привычном уровне, какой ее и привыкли видеть нейтральные болельщики. Команда набрала уже четыре пункта и имеет отличные шансы на выход в плей-офф, но для первого места нужно обязательно обыгрывать Германию, что вряд ли выйдет, учитывая мотивацию соперника и домашний статус турнира. В первом туре сборная Швейцарии довольно спокойно обыграла Венгрию (2:0), а в следующей игре обменялась забитыми мячами с Шотландией (1:1).

Германия показала максимальный результат в первых двух турах, допустив в свои ворота один автогол, который не повлиял на настрой футболистов. Хозяева турнира хотят максимально красиво завершить групповой этап и попытаются обыграть Швейцарию, но в тоже время думая о безопасности своих ворот. Два последних матча на турнире Германия выиграла у Шотландии (5:1) и Венгрии (2:0).

Информация для ставок

Три последних матча сборной Швейцарии завершились исходом «обе забьют»

Германия выиграла пять из шести последних поединков во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились тоталом больше 2.5 мячй

Прогноз

Сборная Германии не собирается останавливаться на достигнутом и захочет показать всем будущим соперникам, что футболисты готовы бороться за трофей. Предлагаем поверить в Германию и сделать ставку на ее победу по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.