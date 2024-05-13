«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (14.05.2024)

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вчера, 11:23

Ставки букмекеров

«Манчестер Сити» является большим фаворитом в этой встрече и поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.4. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 7. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 5.6.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 3.5 мячей стоит всего 1.77. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.08. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.5.

Форма команд

«Тоттенхэм» только в прошлом туре смог прервать целую серию поражений в АПЛ , которая наверняка помешает «шпорам» обойти «Астон Виллу» в борьбе за топ-4, хотя шансы еще имеются. Команда идет на пятой позиции с набранными 63 пунктами и за два матча до конца уступает ей четыре очка, что отыграть довольно сложно, учитывая соперника в лице чемпиона Англии. В прошлом поединке «Тоттенхэм» переиграл на своем поле «Бернли» (2:1), а ранее на выезде уступил «Ливерпулю» (2:4).

«Манчестер Сити» стремится к очередному чемпионству и имеет хорошие шансы добыть его в очередной раз. Сейчас «горожане» идут на втором месте с 85 баллами и один пункт уступают «Арсеналу», но имеет нынешнюю игру в запасе, поэтому в случае победы над «шпорами» вернут себе первое место в АПЛ за тур до конца. Два последних матча «Манчестер Сити» крупно выиграл на выезде у «Фулхэма» (4:0) и на своем поле у «Вулверхэмптона» (5:1).

Информация для ставок

«Тоттенхэм» проиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Манчестер Сити» выиграл восемь из десяти поединков на выезде при двух ничьих

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Манчестер Сити» очень нужна победа, а в таких матчах подопечные Гвардиолы умеют ее добиваться. Предлагаем сделать ставку на победу «горожан» в этой игре по коэффициенту 1.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.