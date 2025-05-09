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«Валенсия» – «Хетафе». Прогноз на матч чемпионата Испании (10.05.2025)

сегодня, 16:17
Валенсия

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Валенсия». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.02. Победа «Хетафе» оценивается по 4.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.15.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle 2.03 3.16 4.44
Pari 2.02 3.15 4.40

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по 1.9. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.3.

Форма команд

«Валенсия» располагается в нижней части турнирной таблице, на 12 месте с 42 баллами. От зоны еврокубков его отделяют два очка. Команда достойно проявила себя в Кубке Испании, она дошла до 1/4, где проиграла будущему чемпиону – «Барселоне» (5:0). Два последних матча «Валенсии» завершились ничьёй с «Эспаньолом» (1:1), и победой над «Лас-Пальмасом» (3:2).

«Хетафе» не может выиграть уже несколько матчей подряд. Команда расположилась сразу за своим оппонентом, на 13 месте, с 39 баллами. От зоны еврокубков его отделяют пять пунктов. В Кубке Испании команда также дошла до 1/4, где проиграла «Атлетико» (0:5). Два последних матча «Хетафе» завершились поражениями от «Реал» Мадрида (0:1), и «Райо Вальекано» (0:1).

Информация для ставок

  • «Валенсия» не проигрывает на протяжении девяти матчей
  • «Хетафе» не могут выиграть на протяжении четырёх встреч
  • Три последние игры «Хетафе» завершились с исходом «обе команды забьют — нет»

Прогноз

Вся информация перед этим матчем говорит от том, что «Валенсия» находится в более хорошей форме. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Пари на победу хозяев по коэффициенту 2.02.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.91 1.98 1.51 2.68 1.23 4.44
Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 16:23
мыши как минимум не проиграют этот матч
Гость
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