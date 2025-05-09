«Валенсия» – «Хетафе». Прогноз на матч чемпионата Испании (10.05.2025)

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сегодня, 16:17

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Валенсия». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.02. Победа «Хетафе» оценивается по 4.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.15.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по 1.9. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.3.

Форма команд

«Валенсия» располагается в нижней части турнирной таблице, на 12 месте с 42 баллами. От зоны еврокубков его отделяют два очка. Команда достойно проявила себя в Кубке Испании, она дошла до 1/4, где проиграла будущему чемпиону – «Барселоне» (5:0). Два последних матча «Валенсии» завершились ничьёй с «Эспаньолом» (1:1), и победой над «Лас-Пальмасом» (3:2).

«Хетафе» не может выиграть уже несколько матчей подряд. Команда расположилась сразу за своим оппонентом, на 13 месте, с 39 баллами. От зоны еврокубков его отделяют пять пунктов. В Кубке Испании команда также дошла до 1/4, где проиграла «Атлетико» (0:5). Два последних матча «Хетафе» завершились поражениями от «Реал» Мадрида (0:1), и «Райо Вальекано» (0:1).

Информация для ставок

«Валенсия» не проигрывает на протяжении девяти матчей

«Хетафе» не могут выиграть на протяжении четырёх встреч

Три последние игры «Хетафе» завершились с исходом «обе команды забьют — нет»

Прогноз

Вся информация перед этим матчем говорит от том, что «Валенсия» находится в более хорошей форме. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Пари на победу хозяев по коэффициенту 2.02.