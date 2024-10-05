«Вест Хэм» — «Ипсвич». Прогноз на матч АПЛ (5.10.2024)

Ставки букмекеров
Фаворитами в этом матче букмекеры считают хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.97. В случае победы «Ипсвича», зайдет коэффициент 3.75. Ничью можно выбрать по 3.85.
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4 : 1
завершен
05 октября 2024, 17:00
суббота
Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.62.
Форма команд
«Вест Хэм» не может выиграть уже несколько матчей подряд и за шесть туров набрал всего пять очков, что на один пункт больше, чем у нынешнего соперника. Коллективу нужно набирать баллы, чтобы исправить свое положение в АПЛ, и предстоящая встреча с новичком элитного дивизиона является хорошим шансом это сделать. Два последних поединка «Вест Хэма» завершились ничьей с «Брентфордом» (1:1) и разгромом от «Ливерпуля» (1:5).
«Ипсвич» перестал проигрывать и начал играть вничью, однако этого все еще мало, чтобы чувствовать себя в безопасности. Команда располагается на 15 месте с четырьмя баллами и постарается зацепиться хотя бы за ничейный результат с «молотобойцами», которые не радуют болельщиков результатами. Два последних матча «Ипсвича» закончились ничьими с «Астон Виллой» (2:2) и «Саутгемптоном» (1:1).
Информация для ставок
- «Ипсвич» закончил вничью уже четыре последних матча подряд
- «Вест Хэм» проиграл пять из десяти последних матчей на своем стадионе
- Три из пяти поединков между клубами завершились победами «Вест Хэма»
Прогноз
Обе команды нуждаются в очках, но «Вест Хэм» будет иметь преимущество и наверняка добьется успеха. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Лига Ставок.