«Вест Хэм» — «Ипсвич». Прогноз на матч АПЛ (5.10.2024)

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05 октября 2024, 12:36

Ставки букмекеров

Фаворитами в этом матче букмекеры считают хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.97. В случае победы «Ипсвича», зайдет коэффициент 3.75. Ничью можно выбрать по 3.85.

Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.62.

Форма команд

«Вест Хэм» не может выиграть уже несколько матчей подряд и за шесть туров набрал всего пять очков, что на один пункт больше, чем у нынешнего соперника. Коллективу нужно набирать баллы, чтобы исправить свое положение в АПЛ , и предстоящая встреча с новичком элитного дивизиона является хорошим шансом это сделать. Два последних поединка «Вест Хэма» завершились ничьей с «Брентфордом» (1:1) и разгромом от «Ливерпуля» (1:5).

«Ипсвич» перестал проигрывать и начал играть вничью, однако этого все еще мало, чтобы чувствовать себя в безопасности. Команда располагается на 15 месте с четырьмя баллами и постарается зацепиться хотя бы за ничейный результат с «молотобойцами», которые не радуют болельщиков результатами. Два последних матча «Ипсвича» закончились ничьими с «Астон Виллой» (2:2) и «Саутгемптоном» (1:1).

Информация для ставок

«Ипсвич» закончил вничью уже четыре последних матча подряд

«Вест Хэм» проиграл пять из десяти последних матчей на своем стадионе

Три из пяти поединков между клубами завершились победами «Вест Хэма»

Прогноз

Обе команды нуждаются в очках, но «Вест Хэм» будет иметь преимущество и наверняка добьется успеха. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Лига Ставок.