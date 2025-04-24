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«Вольфсбург» — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (26.04.2025)

вчера, 23:16
Вольфсбург

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Вольфсбург». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.4. Победа «Фрайбурга» оценивается по 2.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle 2.44 3.67 2.85
Pari 2.40 3.60 2.80

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 2.15. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 1.7. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Вольфсбург» вылетел из Кубка Германии в 1/4 от «РБ Лейпцига» (1:0). На данный момент команда занимает 12 место в чемпионате, заработав 39 очков. От зоны еврокубков его отделяют восемь баллов. Две последние встречи «Вольфсбурга» не закончились победами. Ничья с «Майнцом» (2:2), и поражение от «РБ Лейпцига» (2:3)

«Фрайбург» занимает пятое место в турнирной таблице, имея 48 очков. Это единственная команда в шестёрке лучших, у которой отрицательная разница мячей (-4). В Кубке Германии клуб вылетел в 1/8 от главного претендента на трофей- «Арминии» (3:1). В двух последних матчах «Фрайбург» одержал победу над «Боруссией» М (2:1), и «Хоффенхаймом» (3:2).

Информация для ставок

  • Из десяти матчей «Фрайбург» проиграл всего два
  • Шесть последних матчей «Вольфсбург» не выигрывал
  • В пяти прошедших матчах «Фрайбурга» было забито 20 голов

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.45 1.33 2.18 1.74 1.71 2.22
Pari 2.12 1.72
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