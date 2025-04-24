«Вольфсбург» — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (26.04.2025)

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вчера, 23:16

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Вольфсбург». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.4. Победа «Фрайбурга» оценивается по 2.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 2.15. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 1.7. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Вольфсбург» вылетел из Кубка Германии в 1/4 от «РБ Лейпцига» (1:0). На данный момент команда занимает 12 место в чемпионате, заработав 39 очков. От зоны еврокубков его отделяют восемь баллов. Две последние встречи «Вольфсбурга» не закончились победами. Ничья с «Майнцом» (2:2), и поражение от «РБ Лейпцига» (2:3)

«Фрайбург» занимает пятое место в турнирной таблице, имея 48 очков. Это единственная команда в шестёрке лучших, у которой отрицательная разница мячей (-4). В Кубке Германии клуб вылетел в 1/8 от главного претендента на трофей- «Арминии» (3:1). В двух последних матчах «Фрайбург» одержал победу над «Боруссией» М (2:1), и «Хоффенхаймом» (3:2).

Информация для ставок

Из десяти матчей «Фрайбург» проиграл всего два

Шесть последних матчей «Вольфсбург» не выигрывал

В пяти прошедших матчах «Фрайбурга» было забито 20 голов

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.