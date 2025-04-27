«Ювентус» — «Монца». Прогноз на матч Серии А (27.04.2025)

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сегодня, 01:18

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лиги Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ювентус». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.2. Победа «Монцы» оценивается за 16, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.2.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно также за 1.9. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.4.

Форма команд

«Ювентус» идет сейчас на пятом месте в таблице Серии А и смог набрать 59 очка. Команда отстаёт от тройки лидеров на 5 очков. «Ювентус» вылетел из Кубка Италии в 1/4 от «Эмполи» (1:2). Два последних матча клуба завершились домашней победой над «Лечче» (2:1), и поражением на выезде от «Пармы» (0:1)

«Монца» Является аутсайдером, она занимает 20 строчку в таблице, имея всего 15 очков. Чтобы выбраться из «красной» зоны команде необходимо минимум 10 очков, что набрать практически нереально. Две последние встречи команды завершились поражениями от «Венеции» (0:1), и «Наполи» (0:1)

Информация для ставок

«Монца» не выигрывает на протяжении 13 матчей

«Ювентус» проиграл пять из десяти последних матчей

В трёх последних матчах «Ювентус» обыгрывал «Монцу»

Прогноз

Матчи между этими клубами редко бывают результативными и в этот раз исключения ждать не стоит. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют — нет» по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Лига Ставок.