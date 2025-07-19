«Зенит» — «Ростов». Прогноз на матч чемпионата России (20.07.2025)

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19 июля 2025, 13:44

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.32. Рискнуть на триумф гостей можно по 9.5, а выбрать в линии ничью предлагают по 5.8.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.67, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.25.

Форма команд

«Зенит» прошлый сезон проиграл, уступив «Краснодару». В этом сезоне команда сделает все возможное, чтобы вернуть себе титул, это видно исходя из трансферов этим летом. Две последние встречи «Зенита» завершились разгромными победами над «Сьоном» (5:2), и «Войводина» (7:1).

«Ростов» в прошлом сезоне сумел забраться в топ-10, и занял восьмое место, с 39 заработанными очками в 30 матчах. Также команда играла суперфинал Кубка России, где минимально проиграла « ЦСКА » (0:1). Два последних матча «Ростова» завершились победой над «Динамо» Махачкала (2:1), и поражением от «Факела» (0:2).

Информация для ставок

«Зенит» выиграл восемь из десяти последних игр

«Ростов» выиграл всего один матч из пяти

Три из пяти последних встреч «Зенита» закончились с исходом «обе забьют»

Прогноз

«Зенит» выглядит большим фаворитом и на своем поле вероятнее всего, они смогут одержать легкую победу. Сделать ставку на хозяев с форой (-1) можно в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.43.