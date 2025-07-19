«Зенит» — «Ростов». Прогноз на матч чемпионата России (20.07.2025)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.32. Рискнуть на триумф гостей можно по 9.5, а выбрать в линии ничью предлагают по 5.8.
|
2 : 1
завершен
20 июля 2025, 18:00
воскресенье
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.67, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.25.
Форма команд
«Зенит» прошлый сезон проиграл, уступив «Краснодару». В этом сезоне команда сделает все возможное, чтобы вернуть себе титул, это видно исходя из трансферов этим летом. Две последние встречи «Зенита» завершились разгромными победами над «Сьоном» (5:2), и «Войводина» (7:1).
«Ростов» в прошлом сезоне сумел забраться в топ-10, и занял восьмое место, с 39 заработанными очками в 30 матчах. Также команда играла суперфинал Кубка России, где минимально проиграла «ЦСКА» (0:1). Два последних матча «Ростова» завершились победой над «Динамо» Махачкала (2:1), и поражением от «Факела» (0:2).
Информация для ставок
- «Зенит» выиграл восемь из десяти последних игр
- «Ростов» выиграл всего один матч из пяти
- Три из пяти последних встреч «Зенита» закончились с исходом «обе забьют»
Прогноз
«Зенит» выглядит большим фаворитом и на своем поле вероятнее всего, они смогут одержать легкую победу. Сделать ставку на хозяев с форой (-1) можно в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.43.