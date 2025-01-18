«Жирона» — «Севилья». Прогноз на матч Ла Лиги (18.01.2025)

Ставки букмекеров
Фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.85. В случае победы «Севильи», зайдет коэффициент 4.4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.7.
|
- : -
сегодня, 16:00
Также в линии букмекеры предлагают 1.95 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.88. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.
Форма команд
«Жирона» не показывает результатов прошлого сезона и в Лиге чемпионов у команды много проблем, однако клубу удалось выйти уже на восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. Коллектив набрал 28 очков и находится в двух баллах от зоны еврокубков, а нынешнего соперника опережает на пять баллов. В прошлом туре «Жирона» оказалась сильнее «Алавеса» на выезде (1:0), а ранее крупно переиграла «Вальядолид» (3:0).
«Севилья» вновь не может найти свою игру на старте чемпионата и совершенно заслуженно занимает только 13 место с пятью баллами. Такие результаты беспокоят болельщиков и руководство, а в матче с «Жироной» уверенности в победе совсем нет, включая недоверие букмекеров к гостям, выраженное в большом коэффициенте. Два последних матча «Севильи» завершились ничьей с «Валенсией» (1:1) и крупным поражением от «Альмерии» в кубке Испании (1:4).
Информация для ставок
- «Жирона» выиграла всего четыре матча из десяти последних во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей «Севильи» завершились исходом «обе забьют»
- «Севилья» проиграла шесть последних матчей подряд «Жироне»
Прогноз
«Севилья» будет пытаться играть наравне с «Жироной» на выезде, но вряд ли у гостей это получится хорошо. Рекомендуем сделать ставку на победу «Жироны» по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Мостбет.