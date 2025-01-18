«Жирона» — «Севилья». Прогноз на матч Ла Лиги (18.01.2025)

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сегодня, 01:34

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.85. В случае победы «Севильи», зайдет коэффициент 4.4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.7.

Также в линии букмекеры предлагают 1.95 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.88. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Жирона» не показывает результатов прошлого сезона и в Лиге чемпионов у команды много проблем, однако клубу удалось выйти уже на восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. Коллектив набрал 28 очков и находится в двух баллах от зоны еврокубков, а нынешнего соперника опережает на пять баллов. В прошлом туре «Жирона» оказалась сильнее «Алавеса» на выезде (1:0), а ранее крупно переиграла «Вальядолид» (3:0).

«Севилья» вновь не может найти свою игру на старте чемпионата и совершенно заслуженно занимает только 13 место с пятью баллами. Такие результаты беспокоят болельщиков и руководство, а в матче с «Жироной» уверенности в победе совсем нет, включая недоверие букмекеров к гостям, выраженное в большом коэффициенте. Два последних матча «Севильи» завершились ничьей с «Валенсией» (1:1) и крупным поражением от «Альмерии» в кубке Испании (1:4).

Информация для ставок

«Жирона» выиграла всего четыре матча из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Севильи» завершились исходом «обе забьют»

«Севилья» проиграла шесть последних матчей подряд «Жироне»

Прогноз

«Севилья» будет пытаться играть наравне с «Жироной» на выезде, но вряд ли у гостей это получится хорошо. Рекомендуем сделать ставку на победу «Жироны» по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Мостбет.