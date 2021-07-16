«Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» Минск. Прогноз на матч чемпионата Беларуси (16.07.21)

1626383210

сегодня, 00:06

«Торпедо-БелАЗ» и «Динамо» Минск проведут очную встречу 16 июля в рамках очередного тура чемпионата Беларуси. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на это противостояние.

Ставки букмекеров

В этой игре симпатии букмекеров на стороне гостевой команды. Поставить на победу минского «Динамо» БК Мелбет предлагает по коэффициенту 1.68. Ничья котируется на отметке 3.68, а победа «Торпедо» доступна за 4.65.

Также аналитики букмекерской компании минимальное предпочтение отдают низовому формату в этой встрече. Ставки на ТМ (2,5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.86, ТБ (2,5) – 1.96.

Форма команд

В активе «Торпедо» 19 очков и десятое место в турнирной таблице Высшей лиги. В текущем сезоне команда взяла пять побед и четыре ничьи, проиграв шесть встреч своим соперникам. Последнюю викторию в лиге клуб из Жодино взял 19 июня, победив дома аутсайдера в лице «Спутника» (2:0).

«Динамо» в этой кампании метит на призовую тройку. На данный момент клуб из Минска делит третье место в турнирной таблице с «Рухом», уступая прямому конкуренту за счет худших дополнительных показателей.

Две последних игры в чемпионат динамовцы провели успешно. Им удалось победить в гостях «Неман» (2:1), а также разгромить в родных стенах «Славию» (4:0).

Информация для ставок

• «Динамо» не уступало «Торпедо» в трех прошлых матчах – 2 победы и 1 ничья

• «Торпедо» не забивало голы в 3 предыдущих очных встречах против «Динамо»

• «Динамо» побеждало в 4 из 5 последних гостевых поединках во всех турнирах

Прогноз

У «Динамо» одна из самых надежных оборон чемпионата Беларуси, пропустившая 10 голов за 15 туров. Именно за счет стабильной игры в защите столичный коллектив добивается положительных результатов в гостях. Предлагаем рассмотреть ставку на ТМ (2,5) голов по коэффициенту 1.86 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предложили сумасшедший коэффициент на победу «Спутника» в матче чемпионата Беларуси с «Динамо» Брест.