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«Торпедо-БелАЗ» — «Энергетик-БГУ». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (23.06.2023)

вчера, 12:58
Торпедо-БелАЗ

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Торпедо-БелАЗ». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.62. Победа «Энергетика-БГУ» оценивается по 5.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.533.936.45

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.05. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 1.77. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.95.

Форма команд

«Торпедо-БелАЗ» очень мощно выступает в этом сезоне и у болельщиков есть повод для оптимизма на будущее. Команда располагается на третье месте с 25 баллами и отстает от «Немана» всего на один пункт. В предстоящей встрече с «Энергетиком-БГУ», который имеет много проблем, хозяева постараются не терять очки и добиться приемлемого для себя результата. Два последних матча «Торпедо-БелАЗ» в чемпионате завершились ничьей с «Шахтером» Солигорск (1:1) и победой на выезде с «Гомелем» (3:0).

«Энергетик-БГУ» после 11 туров все еще не вышел с минуса, в который клуб определила федерация футбола за определенные нарушения. Сейчас коллектив идет на последнем месте с -12 баллами и отстает на три пункта от «Шахтера», который также был наказан и имеет -9 очков. В прошлой игре «Энергетик-БГУ» сыграл вничью на своем поле с «Белшиной» (0:0), а ранее уступил на выезде «Сморонь» (0:1).

Информация для ставок

  • Восемь из десяти последних матчей «Энергетика-БГУ» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Торпедо-БелАЗ» пропустил лишь один мяч в пяти последних поединках
  • Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей

Прогноз

Хозяева находится в хорошей форме и долго не проигрывают в чемпионате Беларуси. Предлагаем и в этот раз поверить в их победу, сделав ставку по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.40 1.56 1.75 2.06
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 16:00
Пожалуй что ничего этакого в этой встрече придумывать не стану в плане ставки, и остановлю свой выбор на победе фаворита. Торпедо выглядит качественно, и в предстоящем матче замахнуться на очередные три балла- вполне способен. Ну а Энергетик продолжает борьбу за выживание, и в матчах с себе подобными соперниками им конечно же куда проще играется. Моя ставка: П1.
Гость
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