«Тоттенхэм» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (08.04.2023)

1680775121

вчера, 12:58

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Тоттенхэма» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.55. Ничейный результат котируется по 3.55, а победа «Брайтона» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.65.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.83. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.97. Ставка на «обе забьют» составляет 1.7.

Форма команд

«Тоттенхэм» после увольнения Антонио Конте не смог добыть победу в прошлом туре, сыграв с вничью с «Эвертоном» (1:1). Команда занимает пятое место с 50 очками и отстает от ближайших конкурентов на три балла, при этом сыграв на одну игру больше. Чтобы претендовать на место в Лиге Чемпионов, «шпорам» очень важно переиграть непростой «Брайтон» в этой встрече. В еще одной недавней игре «Тоттенхэм» поделил очки с «Саутгемптоном» (3:3).

«Брайтон» проводит очень сильный сезон и сохраняет надежды по его итогам попасть в еврокубки. Сейчас команда занимает шестое место с 47 баллами и отстает от нынешнего соперника на три балла, но имеет на две сыгранные игры меньше. В этом матче гостям очень важно, как минимум не проиграть шпорам. Два последних матча «Брайтона» завершились выездной победой над «Брайтоном» (2:0) и ничьей с «Брентфордом» (3:3).

Информация для ставок

«Тоттенхэм» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Брайтон» проиграл лишь один матч из десяти последних на выезде

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Тоттенхэм» выиграл семь из последних десяти матчей у «Брайтона» при трех поражениях

Прогноз

Предполагаем, что игра не будет закрытой, а у обеих команд будут хорошие шансы на забитый мяча. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.