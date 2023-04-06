«Тоттенхэм» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (08.04.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Тоттенхэма» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.55. Ничейный результат котируется по 3.55, а победа «Брайтона» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.65.
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завтра, 17:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.83. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.97. Ставка на «обе забьют» составляет 1.7.
Форма команд
«Тоттенхэм» после увольнения Антонио Конте не смог добыть победу в прошлом туре, сыграв с вничью с «Эвертоном» (1:1). Команда занимает пятое место с 50 очками и отстает от ближайших конкурентов на три балла, при этом сыграв на одну игру больше. Чтобы претендовать на место в Лиге Чемпионов, «шпорам» очень важно переиграть непростой «Брайтон» в этой встрече. В еще одной недавней игре «Тоттенхэм» поделил очки с «Саутгемптоном» (3:3).
«Брайтон» проводит очень сильный сезон и сохраняет надежды по его итогам попасть в еврокубки. Сейчас команда занимает шестое место с 47 баллами и отстает от нынешнего соперника на три балла, но имеет на две сыгранные игры меньше. В этом матче гостям очень важно, как минимум не проиграть шпорам. Два последних матча «Брайтона» завершились выездной победой над «Брайтоном» (2:0) и ничьей с «Брентфордом» (3:3).
Информация для ставок
- «Тоттенхэм» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах
- «Брайтон» проиграл лишь один матч из десяти последних на выезде
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Тоттенхэм» выиграл семь из последних десяти матчей у «Брайтона» при трех поражениях
Прогноз
Предполагаем, что игра не будет закрытой, а у обеих команд будут хорошие шансы на забитый мяча. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.