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«Тоттенхэм» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (08.04.2023)

вчера, 12:58
Брайтон

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Тоттенхэма» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.55. Ничейный результат котируется по 3.55, а победа «Брайтона» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.65.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.583.682.72
Pari 2.50 3.60 2.65

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.83. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.97. Ставка на «обе забьют» составляет 1.7.

Форма команд

«Тоттенхэм» после увольнения Антонио Конте не смог добыть победу в прошлом туре, сыграв с вничью с «Эвертоном» (1:1). Команда занимает пятое место с 50 очками и отстает от ближайших конкурентов на три балла, при этом сыграв на одну игру больше. Чтобы претендовать на место в Лиге Чемпионов, «шпорам» очень важно переиграть непростой «Брайтон» в этой встрече. В еще одной недавней игре «Тоттенхэм» поделил очки с «Саутгемптоном» (3:3).

«Брайтон» проводит очень сильный сезон и сохраняет надежды по его итогам попасть в еврокубки. Сейчас команда занимает шестое место с 47 баллами и отстает от нынешнего соперника на три балла, но имеет на две сыгранные игры меньше. В этом матче гостям очень важно, как минимум не проиграть шпорам. Два последних матча «Брайтона» завершились выездной победой над «Брайтоном» (2:0) и ничьей с «Брентфордом» (3:3).

Информация для ставок

  • «Тоттенхэм» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Брайтон» проиграл лишь один матч из десяти последних на выезде
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Тоттенхэм» выиграл семь из последних десяти матчей у «Брайтона» при трех поражениях

Прогноз

Предполагаем, что игра не будет закрытой, а у обеих команд будут хорошие шансы на забитый мяча. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.13 1.39 2.07 1.81 1.62 2.40
Pari 2.00 1.80
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:56
В этой игре хозяева не проиграют и тб 2 !
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