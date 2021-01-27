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«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (28.01.2021)

27 января 2021, 11:28

«Тоттенхэм» 28 января принимает на своем стадионе «Ливерпуль». Букмекеры БК Фонбет сделали свой прогноз на поединок АПЛ.

Ставки на футбольные матчи
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3.333.722.21
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Ставки букмекеров

Букмекеры БК Фонбет, несмотря на то, что «Ливерпуль» не в форме, уверены, что этот поединок будет полностью под контролем гостей. На победу «красных» рекомендуют сделать ставку с коэффициентом 2.25. Победу «Тоттенхэма» оценили в 3.15. Ничейный исход оценивают в 3.50. У команды Жозе Моуриньо есть все шансы совершить сенсацию в этом поединке и переиграть Юргена Клоппа.

Форма команд

«Тоттенхэм» неплохо играет в нынешнем сезоне и идет на пятой строчке в таблице. Существует вероятность, что «шпоры» закончат сезон в топ-3. Свой последний матч команда выиграла со счетом 4:1.

«Ливерпуль» потерял много очков и находится на спаде. Сейчас у клуба Юргена Клоппа совсем не идет игра. Команда находится на четвертой строчке в таблице. Свой последний матч команда проиграла со счетом 2:3 в Кубке Англии. Также «Ливерпуль» страдает от количества травмированных защитников.

Информация для ставок

● «Ливерпуль» выиграл лишь один из последних пяти матчей

● У «Тоттенхэма» выиграл 4 из 5 последних матчей

● «Ливерпуль» пропускал в четырех из последних пяти матчей

Прогноз

Букмекеры рекомендуют обратить внимание на ставку тотал забитых мячей в первом тайме больше 1,5 с коэффициентом 2.65. Оба клуба хорошо играют в атаке, особенно преуспел в нынешнем сезоне «Тоттенхэм».

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.333.722.21
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sv_1969
sv_1969
27 января в 11:34
Матч на три исхода
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