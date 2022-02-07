«Тоттенхэм» — «Саутгемптон». Прогноз на матч Премьер-лиги (09.02.2022).

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вчера, 16:50

9 февраля 2022 года состоится поединок «Тоттенхэма» против «Саутгемптона». Игра пройдет на домашнем стадионе «Тоттенхэма» в рамках очередного тура Премьер-лиги Англии. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Тоттенхэм». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.60. Ничейный исход оценивается в 4.10, а победа гостей в 5.50. Дополнительная ставка — обе команды забьют по 1.70.

Форма команд

«Тоттенхэм» идет в нынешнем сезоне на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 36 баллов. У коллектива 11 побед, три ничьих и шесть поражений. Команда под руководством Антонио Конте забила 26 голов и пропустила 24 мяча. В последних матчах «шпоры» выглядят очень хорошо, за исключением одного поединка — поражение от «Челси» со счетом 2:0. Также были победы над «Лестером» 2:3 и «Уотфордом» 0:1.

«Саутгемптон» в нынешнем сезоне идет на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе «святых» — 25 баллов. У команды пять побед, десять ничьих и семь поражений. Коллектив забил 26 гол и пропустил 34 мяча. В последних матчах «Саутгемптон» не может похвастаться хорошими результатами и регулярно теряет очки на ровном месте — ничья с «Манчестер Сити» со счетом 1:1, а также поражение от «Вулверхэмптона» 3:1 и победа над «Брентфордом» 4:1.

Информация для ставок

«Саутгемптон» проиграл один матч из последних пяти

«Тоттенхэм» проиграл два матча из последних пяти

У «Саутгемптона» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет больше трех по коэффициенту 2.18. Оба клуба хорошо смотрятся в атаке, особенно в последних матчах. Эта ставка на поединок выглядит органично.