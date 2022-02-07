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«Тоттенхэм» — «Саутгемптон». Прогноз на матч Премьер-лиги (09.02.2022).

вчера, 16:50

9 февраля 2022 года состоится поединок «Тоттенхэма» против «Саутгемптона». Игра пройдет на домашнем стадионе «Тоттенхэма» в рамках очередного тура Премьер-лиги Англии. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.614.246.02
Фонбет 1.57 4.10 5.80
Мелбет 1.64 4.28 5.85
1XBET 1.64 4.28 5.85
BetBoom 1.61 4.07 6.06

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Тоттенхэм». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.60. Ничейный исход оценивается в 4.10, а победа гостей в 5.50. Дополнительная ставка — обе команды забьют по 1.70.

Форма команд

«Тоттенхэм» идет в нынешнем сезоне на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 36 баллов. У коллектива 11 побед, три ничьих и шесть поражений. Команда под руководством Антонио Конте забила 26 голов и пропустила 24 мяча. В последних матчах «шпоры» выглядят очень хорошо, за исключением одного поединка — поражение от «Челси» со счетом 2:0. Также были победы над «Лестером» 2:3 и «Уотфордом» 0:1.

«Саутгемптон» в нынешнем сезоне идет на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе «святых» — 25 баллов. У команды пять побед, десять ничьих и семь поражений. Коллектив забил 26 гол и пропустил 34 мяча. В последних матчах «Саутгемптон» не может похвастаться хорошими результатами и регулярно теряет очки на ровном месте — ничья с «Манчестер Сити» со счетом 1:1, а также поражение от «Вулверхэмптона» 3:1 и победа над «Брентфордом» 4:1.

Информация для ставок

  • «Саутгемптон» проиграл один матч из последних пяти
  • «Тоттенхэм» проиграл два матча из последних пяти
  • У «Саутгемптона» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет больше трех по коэффициенту 2.18. Оба клуба хорошо смотрятся в атаке, особенно в последних матчах. Эта ставка на поединок выглядит органично.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.20 1.39 2.10 1.81 1.63 2.40
Фонбет 2.05 1.77
Мелбет 2.13 1.83
1XBET 2.13 1.83
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 18:58
Шпоры выиграют этот матч
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