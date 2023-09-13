«Тоттенхэм» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (16.09.2023)

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вчера, 11:59

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Тоттенхэма» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.3. Ничейный результат котируется по 6, а победа «Шеффилд Юнайтед» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 10.5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 2.25. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.67. Ставка на «обе забьют» составляет 1.92.

Форма команд

«Тоттенхэм», несмотря на потерю Хари Кейна, показывает неплохие результаты и в первых четырех турах смог набрать 10 очков. «Шпоры» идут на втором месте с 10 баллами, опережая по дополнительным характеристикам сразу четырех конкурентов. В матче с новичком АПЛ на своем поле у лондонского клуба есть хорошая возможность укрепить свои позиции. В прошлом туре «Тоттенхэм» крупно обыграл на выезде «Бернли» (5:2), а в кубке английской Лиги проиграл «Фулхэму» (1:2, по пенальти).

«Шеффилд Юнайтед» нечем порадовать своих болельщиков, ведь команда находится внизу турнирной таблицы и набрала всего один балл. Чтобы не вернуться в конце сезона обратно в Чемпионшип, команде необходимо исправлять результаты и действовать на поле более уверенно. В прошлой игре «Шеффилд Юнайтед» удержал ничью с «Эвертоном» (2:2), а ранее уступил «Линкольн Сити» (0:1 по пенальти) в кубке английской лиги.

Информация для ставок

«Тоттенхэм» проиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Шеффилд Юнайтед» проиграл семь из десяти последних поединков

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

В этом поединке предлагаем полностью опереться на статистику личных встреч и поставить на вариант «обе забьют». Сделать это можно по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Лига Ставок.