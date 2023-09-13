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«Тоттенхэм» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (16.09.2023)

вчера, 11:59
Тоттенхэм

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Тоттенхэма» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.3. Ничейный результат котируется по 6, а победа «Шеффилд Юнайтед» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 10.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.276.2810.78
Лига Ставок 1.30 6.20 9.80
Pari 1.28 6.10 11.00

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 2.25. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.67. Ставка на «обе забьют» составляет 1.92.

Форма команд

«Тоттенхэм», несмотря на потерю Хари Кейна, показывает неплохие результаты и в первых четырех турах смог набрать 10 очков. «Шпоры» идут на втором месте с 10 баллами, опережая по дополнительным характеристикам сразу четырех конкурентов. В матче с новичком АПЛ на своем поле у лондонского клуба есть хорошая возможность укрепить свои позиции. В прошлом туре «Тоттенхэм» крупно обыграл на выезде «Бернли» (5:2), а в кубке английской Лиги проиграл «Фулхэму» (1:2, по пенальти).

«Шеффилд Юнайтед» нечем порадовать своих болельщиков, ведь команда находится внизу турнирной таблицы и набрала всего один балл. Чтобы не вернуться в конце сезона обратно в Чемпионшип, команде необходимо исправлять результаты и действовать на поле более уверенно. В прошлой игре «Шеффилд Юнайтед» удержал ничью с «Эвертоном» (2:2), а ранее уступил «Линкольн Сити» (0:1 по пенальти) в кубке английской лиги.

Информация для ставок

  • «Тоттенхэм» проиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Шеффилд Юнайтед» проиграл семь из десяти последних поединков
  • Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

В этом поединке предлагаем полностью опереться на статистику личных встреч и поставить на вариант «обе забьют». Сделать это можно по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.30 1.21 2.75 1.47 2.18 1.72
Лига Ставок 2.70 1.47 2.17 1.71
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 13:42
2 года назад Шеффилд Юнайтед также являлся коллегой Тоттенхэма Хотспурс по элитному дивизиону. И тогда, как раз в столице Англии, "шпоры" в личном поединке с "клинками" вообще не оставили никаких шансов обороне гостей. Нокаутировав их с разгромным итогом 4:0. По всей видимости, и в данном совсем не равном матче ШЮ не ждет ничего хорошего. На что я и предлагаю обратить внимание в своем прогнозе в образе П1 + тотал больше 2.5 за хороший коэффициент.
Гость
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