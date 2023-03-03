«Труа» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (05.03.2023)

Ставки букмекеров
Преимущество в этом матче букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5. В случае победы «Труа», зайдет коэффициент 5.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.6.
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05 марта 2023, 15:00
воскресенье
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.62 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.3. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.72.
Форма команд
«Труа» не смог набрать ни одного очка в пяти последних турах Лиги 1 и положение у команды откровенно критическое. Предпоследнее место и 19 набранных баллов в таблице Лиги 1 не позволят коллективу сохранить свое место в элитном дивизионе, поэтому тренерскому штабу следует вводить изменения в игровой процесс. Два последних матча «Труа» завершились поражениями от «Аяччо» (1:2) и «Монпелье» (0:1).
«Монако» разочаровал своими поражениями в двух последних встречах, однако команде нельзя останавливаться и следует продолжать борьбу. Сейчас клуб из княжества занимает третье место с 50 баллами и опережает «Ланс» только по дополнительным показателям. В поединке с аутсайдером Лиги 1 болельщики и эксперты ожидают от гостей только победного результата. В прошлом матче «Монако» крупно уступил «Ницце» (0:3), а в Лиге Европы уступил по пенальти «Байеру» (2:4).
Информация для ставок
- «Труа» проиграл восемь из десяти последних матчей
- Пять последних матчей «Монако» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Труа» проиграл «Монако» четыре из пяти последних поединков
Прогноз
«Монако» обязан выигрывать у «Труа», ведь оппонент на данный момент очень слаб и практически не способен навязать конкуренцию. Сделать ставку на победу гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5.