«Труа» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (05.03.2023)

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сегодня, 10:31

Ставки букмекеров

Преимущество в этом матче букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5. В случае победы «Труа», зайдет коэффициент 5.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.6.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.62 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.3. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Труа» не смог набрать ни одного очка в пяти последних турах Лиги 1 и положение у команды откровенно критическое. Предпоследнее место и 19 набранных баллов в таблице Лиги 1 не позволят коллективу сохранить свое место в элитном дивизионе, поэтому тренерскому штабу следует вводить изменения в игровой процесс. Два последних матча «Труа» завершились поражениями от «Аяччо» (1:2) и «Монпелье» (0:1).

«Монако» разочаровал своими поражениями в двух последних встречах, однако команде нельзя останавливаться и следует продолжать борьбу. Сейчас клуб из княжества занимает третье место с 50 баллами и опережает «Ланс» только по дополнительным показателям. В поединке с аутсайдером Лиги 1 болельщики и эксперты ожидают от гостей только победного результата. В прошлом матче «Монако» крупно уступил «Ницце» (0:3), а в Лиге Европы уступил по пенальти «Байеру» (2:4).

Информация для ставок

«Труа» проиграл восемь из десяти последних матчей

Пять последних матчей «Монако» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Труа» проиграл «Монако» четыре из пяти последних поединков

Прогноз

«Монако» обязан выигрывать у «Труа», ведь оппонент на данный момент очень слаб и практически не способен навязать конкуренцию. Сделать ставку на победу гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5.