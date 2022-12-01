«Бодрумспор» – «Генчлербирлиги». Прогноз на матч Первой лиги Турции (03.12.2022)

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вчера, 14:49

Ставки букмекеров

Букмекеры выставили на победу «Бодрумспора» коэффициент 1.5. Если вам кажется, что победит «Генчлербирлиги», то на данный исход можно поставить по коэффициенту 5.85 Если же верите в ничью, то на нее можно загрузить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 4.1.

Также букмекеры предлагают взять ТБ 2.5 за 1.8. У них мало веры, что матч станет нерезультативным, поэтому ТМ 2.5 дается по коэффициенту 2.1. Ставка на «обе забьют» дается по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Бодрумспор» не смог распечатать ворота «Денизлиспора» в последнем матче чемпионата. Команды завершили игру нулевой ничьей, что позволило коллективу продолжить занимать восьмое место в турнирной таблице при разнице мячей (23:17).

«Генчлербирлиги» в свою очередь проиграл в последнем туре на своем поле «Ризеспору» (1:3). Также поражение (0:1) было зафиксировано и туром ранее, когда клуб отправился в гости к «Алтаю». Турнирное положение у команды незавидное, после 14 игр имеет в активе семь очков и занимает предпоследнее место в общем зачете.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Бодрумспора» в основное время составляет четыре поединка

У «Генчлербирлиги» одна победа в последних семи матчах

Четыре из пяти последних игр «Бодрумспора» завершились результатом «обе забьют – нет»

Три из четырех последних встреч «Генчлербирлиги» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Нас ждет игра двух команд из разных частей таблицы. С первых минут хозяева возьмут игру под свой контроль и доведут ее до победного конца. Сделать ставку на победу «Бодрумспора» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5.